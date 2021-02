Comment faire éclore un œuf visqueux dans Stardew Valley

Un fait peu connu à propos des Slimes dans Stardew Valley est que vous pouvez réellement les élever dans le jeu; Cependant, pour démarrer une ferme visqueuse de Stardew Valley, vous devrez d’abord obtenir un œuf visqueux et apprendre à le faire éclore.

Comment faire éclore des œufs visqueux dans Stardew Valley

Pour faire éclore un œuf visqueux dans Stardew Valley, vous devrez fabriquer un incubateur visqueux; vous pouvez le faire en déverrouillant la recette d’artisanat lorsque vous atteignez le niveau huit au combat. Après cela, vous pouvez le fabriquer avec les matériaux suivants énumérés ci-dessous.

Deux barres d’iridium

100 slimes

Une fois fait, vous pouvez ensuite l’utiliser pour faire éclore un Stardew Valley œuf visqueux en le plaçant à l’intérieur de l’incubateur; après l’avoir placé à l’intérieur, vous devrez attendre au total trois jours pour que votre slime éclose. Après cela, c’est tout ce que vous pouvez faire pour faire éclore des œufs visqueux, mais si vous ne savez pas comment obtenir des œufs visqueux, continuez à lire ci-dessous.

Comment obtenir un œuf visqueux à Stardew Valley

Pour obtenir un œuf visqueux, vous devrez soit obtenir un Stardew Valley clapier visqueux ou faire un presse-œufs visqueux; si vous obtenez un clapier visqueux, vous obtiendrez un œuf visqueux gratuit lorsque Marlon viendra vous rendre visite après avoir acheté le clapier visqueux. Vous pouvez faire un Vallée de Stardew clapier visqueux avec les matériaux suivants énumérés ci-dessous.

500 Pierre

10 Quartz raffiné

Une barre Iridium

Parallèlement à cela, vous obtiendrez également un incubateur de slime gratuit placé à l’intérieur du clapier à slime; mais pour obtenir plus d’œufs, vous devrez les fabriquer avec de la boue dans un presse-œufs à base de slime. Cela dit, vous pouvez fabriquer un presse-œufs visqueux avec les matériaux suivants énumérés ci-dessous.

25 Charbon

Un quartz de feu

Une batterie

Une fois que vous avez un presse-œufs visqueux, vous pouvez l’utiliser pour faire des œufs visqueux avec 100 slime; vous pouvez obtenir du slime des slimes ennemis dans le jeu qui parcourent la plupart des niveaux dans les mines.

