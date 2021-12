George Clooney a refusé 35 millions de dollars pour une journée de travail

Si la plupart des gens se voyaient offrir 35 millions de dollars pour une seule journée de travail, il est presque certain qu’ils arracheraient la main tenant le chèque, mais il semble que lorsque George Clooney s’est vu offrir l’option exacte d’apparaître dans une publicité, lui et sa femme Amal Clooney a décidé que « ça n’en vaut pas la peine ». Dans une interview avec The Guardian, l’acteur primé a expliqué comment, lorsqu’il s’agit de choisir le travail que lui et sa femme entreprendront, tout se résume à s’assurer qu’ils vivent toujours leur vie et ne vivent pas seulement pour travailler.

A 60 ans, George Clooney a vieilli comme un bon vin, et sa dernière offre de réalisateur La barre tendre était le sujet de conversation dans sa récente interview avec le journal britannique. Au cours de l’interview, on a demandé à Clooney s’il pensait qu’il avait maintenant « assez d’argent » pour la période de sa vie dans laquelle il entrerait, ce à quoi Clooney a fait la révélation surprenante du type d’argent qu’il est prêt à refuser maintenant. qu’il a la possibilité de le faire. Il a dit:

« Eh bien, ouais. On m’a offert 35 millions de dollars pour une journée de travail pour une publicité pour une compagnie aérienne, mais j’en ai parlé à Amal et nous avons décidé que cela n’en valait pas la peine. C’était [associated with] un pays qui, bien qu’allié, est parfois discutable, alors je me suis dit : « Eh bien, si ça m’enlève une minute de sommeil, ça ne vaut pas le coup. » »

Poursuivant, le Océans 11 l’acteur a expliqué pourquoi au cours des dernières années, il n’a pas été vu à l’écran autant qu’avant, et tout se résume à des facteurs simples, tels que la disponibilité des rôles et s’assurer qu’il en tire le meilleur parti de la vie loin du grand écran.

« En général, il n’y a tout simplement pas beaucoup de bons rôles – et, écoutez, je n’ai pas à jouer », a-t-il déclaré. « Ma femme et moi avons eu cette conversation quand j’ai eu 60 ans cet été. J’ai dit: ‘Je peux toujours rebondir assez bien, et nous aimons tous les deux ce que nous faisons. Mais nous devons nous assurer de ne pas nous prendre pour des bêtises.’ Donc une partie de cela, c’est juste que nous nous assurons de vivre notre vie. »

Le mois dernier, Clooney est apparu sur le WTF avec Marc Maron podcast et a fait une déclaration similaire sur sa capacité à choisir ce qu’il fait et sur la façon dont lui et Amal se sont donné pour objectif de mener une vie heureuse avant tout. Il a précisé : « Nous travaillons beaucoup, tous les deux. Elle travaille aussi énormément. Je viens de dire, ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas de travail parce que nous devons faire un travail. Si vous n’avez pas de travail, vous êtes mort. Nous devons également nous assurer que nous passons moins de temps derrière un ordinateur ou en déplacement. Soixante est un nombre mais j’ai fait tous les examens physiques, je touche du bois, en bonne forme. Je me sens en bonne santé. Soixante, vous pouvez en quelque sorte battre le diable un peu, 80 vous ne pouvez pas et c’est dans 20 ans. Vingt ans se passent en un éclair, et plus vite en vieillissant. »





chez George Clooney La barre d’appel d’offres, qui met en vedette un autre acteur de Batman, Ben Affleck, ouvre ses portes dans une salle limitée le 17 décembre, passe à l’échelle nationale le 22 décembre, puis arrive à Prime Video le 7 janvier 2022.





