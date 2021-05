Les tendances de #ReleaseTheGreenLanternScene après que Zack Snyder a révélé sa lanterne verte

Les fans de DC appellent à nouveau Warner Bros.à #ReleaseTheGreenLanternScene après que Zack Snyder a révélé une capture d’écran du segment supprimé. À l’origine, Snyder avait fait appel à l’acteur Wayne T.Carr pour dépeindre Green Lantern de John Stewart à la fin de Ligue de justice. Bien que Carr était sur le plateau et ait tourné la scène en personnage, Snyder a été obligé de la supprimer complètement à la place de Martian Manhunter car le studio avait d’autres grands projets en magasin pour La lanterne Verte.

Récemment, Zack Snyder a participé à un événement numérique de questions-réponses et, à un moment donné, il a affiché une image de Carr dans le costume de Green Lantern sur son téléphone. Une image du moment a été capturée sur vidéo et a été partagée sur Twitter par Ishaan Sangha, offrant notre premier vrai regard sur la façon dont Carr apparaît réellement dans le personnage de la fin hachée. Parce que c’est une image d’une image, l’image de Carr n’est pas exactement de haute qualité, mais c’est juste assez pour que les fans soient ravis d’en voir plus.

Plus tôt ce mois-ci, Wayne T.Carr a donné un autre petit aperçu de John Stewart dans Ligue de justice. Sur une photo partagée sur Twitter, Carr pose devant une caméra avec un écran vert derrière lui. Il ne révèle pas son véritable costume de Green Lantern, car ce serait quelque chose d’ajouté en post-production. Dans les jours qui ont suivi, de nombreux fans ont poussé à voir la scène supprimée en tweetant fréquemment avec le hashtag #ReleaseTheGreenLanternScene.

Warner Bros. aurait pu avoir intérêt à en faire plus avec La lanterne Verte depuis des années, mais ce n’est que maintenant que nous voyons vraiment un certain mouvement sur ce front. Il a été récemment révélé que le studio développerait un La lanterne Verte Série télévisée pour HBO Max avec Greg Berlanti produisant et Seth Grahame-Smith servant de showrunner. Grahame-Smith co-écrit également la série avec Flèche producteur exécutif Marc Guggenheim. Finn Witrock jouera Green Lantern de Guy Gardner, et d’autres Green Lanterns comme Alan Scott, Jessica Cruz et Simon Baz seront également en vedette.

On ne sait pas si John Stewart apparaîtra dans la série télévisée, et la même chose peut être dite pour Hal Jordan – la version jouée par Ryan Reynolds dans le La lanterne Verte film. Le mois dernier, il a été signalé qu’un Corps de la lanterne verte Le film est également en développement avec la série télévisée. Compte tenu de l’insistance du studio pour que John Stewart soit tenu à l’écart Justice League de Zack Snyder, il y a de fortes chances qu’il soit un personnage principal de Corps de la lanterne verte. On ne sait pas si le studio prévoit toujours de garder Carr dans ce rôle ou s’il sera refondu pour le DCEU.

Si la scène Green Lantern avec Carr a été filmée, il y a probablement de bonnes chances qu’elle voit un jour une sortie. Warner Bros. a finalement ramené Snyder pour terminer le Snyder Cut, même si cela a coûté des dizaines de millions de dollars pour le faire, grâce aux fans qui ont fait campagne pour que cela se produise. Il ne coûterait certainement pas autant de simplement publier une scène qui est déjà dans la boîte, alors peut-être que la poussée pour libérer la scène de Green Lantern peut provoquer cette alternative. Ligue de justice fin. Grâce à Ishaan Sangha sur Twitter pour avoir partagé l’image de Snyder.

