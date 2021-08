La comédie musicale Color Purple arrive dans les hauteurs Star Corey Hawkins

Corey Hawkins vient d’être ajouté au casting de la nouvelle adaptation musicale de Warner Bros. Broadway La couleur pourpre comédie musicale. Cette adaptation est en préparation depuis un certain temps, mais comme la plupart des choses, elle a été suspendue pendant la pandémie. Maintenant, cependant, les choses reviennent et le projet avance.

Maintenant, nous savons que Dans les hauteurs Star Corey Hawkins sera hors de la scène et à l’écran lorsque cette comédie musicale fera ses débuts. La couleur pourpre est basé sur le film de 1985 de Steven Spielberg, nominé aux Oscars. Nous savons également que Hawkins assumera le rôle de Harper. On sait aussi que Blitz Bazawule (Le noir est roi) dirigera cette version. Actuellement La couleur pourpre a une date de sortie le 21 décembre 2023, nous avons donc encore un certain temps pour voir la distribution complète et en savoir plus sur cette comédie musicale.

Certains des autres noms liés à ce projet sont Marcus Gardley, qui écrit le scénario basé sur la réimagination de Broadway du roman d’Alice Walker de 1982. Corey Hawkins a joué le rôle de Benny dans le long métrage de Jon M. Chu de la comédie musicale primée Lin-Manuel Miranda Broadway Dans les hauteurs. Pour Hawkins, c’est un chez-soi loin de chez lui, car il est très à l’aise dans ce cadre.

La comédie musicale originale de Broadway de La couleur pourpre a fait ses débuts en 2005 et a remporté 11 nominations aux Tony et remporté le rôle de LaChanze en tant que Celie. Il a fait une série de 910 représentations. Puis, en 2015, il a marqué quatre autres noms pour Tony et a remporté le prix de la meilleure reprise d’une comédie musicale et pour Cynthia Erivo lors de ses débuts à Broadway. La comédie musicale a également remporté des Grammys et des Emmys.

N’oublions pas non plus le film. Steven Spielberg a réalisé et produit le film 1985 nominé 11 fois aux Oscars, que Jones a également produit. Winfrey a fait ses débuts dans le film original aux côtés de l’acteur emblématique Danny Glover et a remporté un nom d’actrice de soutien aux Oscars. Winfrey, Jones et Sanders ont également produit la comédie musicale de Broadway. Il va sans dire La couleur pourpre apporte l’or de n’importe quelle manière.

Si vous n’êtes pas familier avec l’histoire ou si vous n’avez jamais vu le film (arrêtez de lire et allez regarder), voici un résumé simple pour vous. L’histoire documente les traumatismes et le triomphe progressif de Celie, une adolescente afro-américaine élevée dans un isolement rural en Géorgie. Celie raconte sa vie à travers des lettres douloureusement honnêtes à Dieu. Encore une fois, il s’agit d’un simple récit d’une histoire très profonde et formidable.

L’histoire elle-même n’est pas basée sur une histoire vraie, mais l’auteur Alice Walker a déclaré qu’elle avait basé le film sur des histoires de la vie réelle et sur la femme également. Le film était digne des récompenses qu’il a reçues et d’une histoire qui résiste à l’épreuve du temps. Le nouveau Warner Bros La comédie musicale ne racontera pas seulement l’histoire à une nouvelle génération, mais aussi à ceux qui ont lu le livre et vu le film.

Cela survient également à un moment où Broadway est toujours en train de guérir et de démarrer après avoir été fermé pendant un an, sinon plus. La comédie musicale amènera sûrement les gens au théâtre à un moment bien nécessaire. Cette nouvelle vient de Deadline.

Sujets : La couleur pourpre Musical