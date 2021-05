Quand les McLarens à 10 millions de dollars avaient besoin d’un ordinateur portable des années 90 pour fonctionner

C’est l’un des constructeurs automobiles les plus exclusifs au monde, mais il est curieux de découvrir comment même les grands ont parfois besoin de l’aide d’anciens composants logiciels. ou ancien équipement.

McLaren s’est appuyé pendant des années sur les ordinateurs portables Compaq LTE 5280, un modèle du début des années 90 qui présentait un composant clé pour alimenter ces supercars. Aujourd’hui, ils ont trouvé une alternative, mais ils ont toujours ces équipes à côté … juste au cas où.

Voitures de luxe qui ont besoin d’ordinateurs portables d’il y a près de trois décennies

En 2016, Jalopnik racontait déjà l’histoire unique de ces McLaren F1 qui sont un vrai bijou. 64 de ces supercars ont été construites entre 1992 et 1998, et dans l’un des modèles qui a été vendu (d’occasion!) l’année dernière, on estime que 9 millions d’euros ont été demandés, avec un autre modèle récemment vendu aux enchères pour presque le double: 17,8 millions d’euros.

Ces voitures prodigieuses avaient une dépendance singulière à un ordinateur portable des années 90. McLaren a commencé à utiliser le CompaQ LTE 5280 quand il a commencé à fabriquer ces supercars au début des années 90, le logiciel et le matériel MS-DOS de ces équipes ont été configurés pour être parfaitement préparés pour se connecter à l’unité de commande de la voiture et effectuer certains diagnostics et transmissions de données.

Ces ordinateurs portables avait un slot CA (Accès conditionnel) qui vous a permis de connecter l’ordinateur portable à la voiture et d’utiliser le logiciel spécialement conçu pour ce matériel. Le problème? Qu’il est nécessaire de continuer à rendre service à ces supercars, et près de trois décennies plus tard, ces ordinateurs portables ont pratiquement disparu.

Cela signifiait qu’au fil des ans, McLaren a dépensé des milliers de dollars pour acheter chaque ordinateur portable Compaq LTE 5280 du début des années 1990. Ordinateurs disposant à peine de 20 Mo de disque dur et ils ont été utilisés avec MS-DOS, mais ils étaient très précieux pour ce fabricant.

La dépendance à cet ordinateur a commencé à être un problème clair pour McLaren il y a des années, et déjà en 2016, lorsque la situation curieuse du fabricant a été découverte, ses dirigeants ont admis que ils cherchaient une alternative pour ces vieux ordinateurs portables.

Ils l’ont trouvé un peu plus tard, et dans un rapport Road & Track de fin 2017, ils ont raconté l’histoire du seul technicien McLaren F1 restant aux États-Unis. Là, ils ont indiqué comment « actuellement McLaren utilise un ordinateur moderne avec Windows qui exécuter un émulateur de logiciel pour la maintenance informatique de routine. »

Ça oui: Ce vieux Compaq 5280 est toujours à côté depuis l’ordinateur portable Windows … juste au cas où. Nous ne savons cependant pas si l’avoir sera d’une grande utilité aujourd’hui. Intel a annoncé en novembre 2019 qu’il abandonnait les pilotes et le BIOS de ses anciennes cartes mères – comme celle utilisée dans les équipements Compaq. Cela signifie que ces anciens ordinateurs pourraient devenir inutilisables sans ces types de mises à jour, surtout en cas de problème de sécurité ou de conflit matériel.

Ports série et anciens ThinkPad

L’affaire McLaren n’est certainement pas la seule. Dans le récent débat Reddit sur ce sujet un technicien spécialisé en Jaguar Il a raconté une anecdote similaire qu’il avait vue dans le remodelage d’une autre voiture de sport particulière.

En fait, il a montré quelques Captures d’écran du logiciel MS-DOS Ils utilisent un vieux ThinkPad pour réparer une Jaguar XJ220, une autre voiture exclusive qui, malgré son prix, est réparée à l’aide d’équipements et d’applications d’il y a des années.

Le technicien a expliqué comment la connexion au standard cela a été fait via le port série de cet ancien ThinkPad, un type de connecteur qui, il y a des années, n’était plus standard dans les PC et les ordinateurs portables, mais qui était précisément crucial pour la maintenance de cette voiture en raison du logiciel qui a été créé pour ce processus.

Le mécanicien a expliqué comment ils ont essayé d’effectuer cette tâche avec la virtualisation sur un ordinateur moderne et l’émulation de port série, mais ils n’ont pas réussi: qui les a forcés à continuer à utiliser cette machine, quelque chose qui montre (une fois de plus) que, parfois, l’ancienne technologie est toujours cruciale pour faire avancer les choses.