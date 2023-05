Les stars de la Petite Sirène adressent une suite possible

Le remake live-action de Disney La petite Sirène s’est avéré être un grand succès, faisant sensation au box-office et obtenant des scores élevés auprès du public. Cela laisse la porte ouverte à la House of Mouse pour potentiellement poursuivre une suite, tout comme le film d’animation original l’avait fait avec son film de suivi. La Petite Sirène II : Retour à la mer. La suite animée pourrait même servir d’inspiration pour savoir où pourrait aller un suivi du remake en direct. Mais les stars de La petite Sirène être intéressé à revenir en tant qu’Ariel et Eric ?





Dans le nouveau film, Ariel est joué par Halle Bailey aux côtés de Jonas Hauer-King comme Éric. Récemment, les co-stars avaient parlé avec Narcity d’un éventuel retour pour La Petite Sirène 2, et ils semblaient tous les deux intéressés. Pour Bailey, elle semblerait être à bord en tant que grande fan de la version animée originale de Retour à la mer. Pendant ce temps, Hauer-King dit également qu’il serait prêt à revenir, bien qu’il aimerait ajouter la touche supplémentaire de laisser Eric devenir également un triton.

« Dans le second, je pense, deviennent-ils… qu’est-ce qui s’y passe ? » Hauer-King a d’abord répondu à la question d’une suite.

« Dans le second, ils ont une fille, une petite fille, et elle veut aller dans l’eau, c’est comme une chose à l’envers », a répondu Bailey. « J’adore ce film. »

Hauer-King a ensuite répondu: « Je serais prêt à le faire. J’aimerais en quelque sorte être aussi un triton, donc nous pouvons aussi faire évoluer ce scénario d’une manière ou d’une autre, pour aller avec elle. »

Y aura-t-il une suite à La Petite Sirène ?

Il n’y a pas eu de véritable discussion sur une suite qui arriverait à La petite Sirène en ce moment, mais tout peut arriver. Quand on regarde le succès financier immédiat du film, cela rend certainement ces perspectives beaucoup plus probables. Même ainsi, il est difficile de dire avec certitude que La Petite Sirène 2 entrera certainement en production. Il y avait eu des premiers rapports de Aladdin, un autre remake d’action en direct très réussi, obtenant une suite, mais la star Mena Massoud a depuis mis en doute cette possibilité. Cependant, une préquelle du remake de Le roi Lion est en développement actif, alors peut-être que cela pourrait aller dans les deux sens.

Il y a suffisamment de matériel source pour en faire une trilogie si c’est ce que Disney veut faire. Après La Petite Sirène II : Retour à la merest sorti directement en vidéo en 2000, un troisième volet de la série, surnommé La Petite Sirène : Les débuts d’Ariel, est sorti en 2008. Ce film était une préquelle, se déroulant avant les événements du film d’animation original. Pendant ce temps, il y avait aussi une adaptation de série animée qui a été diffusée à la télévision au début des années 1990.

Le remake live-action de Disney La petite Sirèneavec Halle Bailey et Jonah Hauer-King, joue maintenant dans les cinémas du monde entier.