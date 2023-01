Chicago licencie un membre alors que Taylor Kinney prend un congé

le feu de Chicago en est actuellement à sa 11e saison. Cependant, l’acteur Taylor Kinney ne reviendra pas dans la série… du moins pas de si tôt. Deadline rapporte que l’acteur de 41 ans a informé les responsables du réseau NBC qu’il serait en pause de l’émission en raison d’une « affaire personnelle ». Cette affaire personnelle n’a pas encore été divulguée par Kinney ou le réseau. Ce qui est évident, c’est que la série le verra écrit pendant une période incertaine.





Les fans de la série à succès sauront que Kinney fait partie de la série depuis sa diffusion initiale en 2012. Kinney joue le pompier héroïque et charismatique Kelly Severide. La série télévisée à succès dépeint la vie privée et professionnelle des pompiers, des intervenants d’urgence et des ambulanciers paramédicaux d’un service d’incendie de Chicago. La série se poursuit la première saison, dans laquelle un pompier expérimenté nommé Andrew Darden décède. Il y a une rupture dans les rangs alors que le lieutenant Matthew Casey et le lieutenant Kelly Severide rejettent la responsabilité de la mort de Darden sur l’autre.

Plus de détails sur l’implication de Kinney dans la série n’ont été divulgués par personne impliqué dans la série. Les fans de la série déplorent déjà son absence alors qu’ils affluent sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs inquiétudes et leurs vœux.





Night Court: NBC Show attire une audience impressionnante

Télévision Warner Bros.

Une autre émission à succès de longue date pour NBC, aux côtés le feu de Chicagoest la série redémarrée Cour de nuit. Selon un récent rapport de Deadline, Cour de nuit est devenue l’une des premières séries comiques les plus regardées du réseau pour NBC en 5 ans. Selon Nielsen, l’épisode original était le programme le plus regardé de son créneau horaire, tandis que son deuxième épisode se classait au deuxième rang en termes d’audience. L’émission a également reçu des critiques généralement favorables depuis sa première.

Si vous ne savez pas, la première saison du drame NBC Cour de nuit s’est déroulé de 1984 à 1992. Il a reçu de nombreuses nominations aux Emmy Awards et quatre victoires pour l’acteur John Larroquette dans le rôle de Dan Fielding dans la catégorie du meilleur acteur de soutien. Le spectacle a eu lieu lors de l’équipe de nuit d’un tribunal municipal de Manhattan, qui comprenait un mélange de personnalités excentriques comme le procureur hautain Dan Fielding et le juge optimiste Harry Stone.

Dans la nouvelle série, les téléspectateurs suivent la juge Abby Stone jouée par l’actrice Melissa Rauch, alors qu’elle supervise la séance du soir d’un tribunal de mise en accusation de Manhattan et s’efforce de maintenir la discipline au sein du personnel. Larroquette dans le rôle de Fielding fait son retour triomphal dans la série.

Cour de nuit diffusé sur NBC les mardis à 20 h (HNE).