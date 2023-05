Pedro Pascal dit que les interactions avec les fans de Game of Thrones lui ont causé une infection oculaire

Un avantage supplémentaire de Pedro Pascal trouver une plus grande renommée depuis son époque Game of Thrones est que les fans n’essayent plus de lui mettre les doigts dans les yeux. Dans la série, Pascal a eu un petit mais mémorable rôle d’Oberyn Martell, un homme qui défie Gregor Clegane, alias la « Montagne » (Hafþór Júlíus Björnsson) à un procès au combat. La bataille se termine assez mal pour Oberyn lorsque la Montagne presse ses pouces dans les yeux de l’homme avant de lui écraser complètement la tête.





Récemment, Pascal a participé à une table ronde d’acteurs pour The Hollywood Reporter aux côtés de Kieran Culkin, Jeff Bridges, Michael Imperioli, Evan Peters et Damson Idris. Les acteurs ont été interrogés sur les interactions avec les fans et sur le rôle qu’ils ont le plus reconnu. Pascal a rappelé comment son temps sur Game of Thrones a conduit les fans à attirer l’attention des fans en référence à la disparition du personnage d’Oberyn, et à ce moment-là, l’acteur était simplement heureux que les fans soient si excités par son rôle dans la série. Cependant, comme il le révèle, il en est arrivé au point où il a contracté une infection oculaire.

« Je me souviens très tôt, à cause de Game of Thrones, et de la façon dont mon personnage est mort… les gens étaient super pour prendre des selfies avec leurs pouces dans les yeux », a expliqué Pascal. « Au début, j’étais si sérieux et heureux de le succès du personnage dans la série, et je les laisserais. À New York! De tous les endroits. Et puis je me souviens d’avoir eu une petite infection oculaire.

Plaisantant que cela doit être la raison pour laquelle Pascal porte le plus souvent ses lunettes en public ces jours-ci, Culkin a plaisanté, « D’où les lunettes. »

Pedro Pascal rencontre un plus grand succès

Le rôle de Pascal sur Game of Thrones s’est certainement démarqué, bien que l’acteur soit beaucoup plus susceptible d’être reconnu pour les autres rôles qu’il a joués depuis lors. Il a eu un grand impact dans le Guerres des étoiles univers en tant que personnage titulaire dans Le Mandalorien, qui a récemment lancé sa troisième saison. Pascal partage également la vedette avec Bella Ramsey dans la série à succès de HBO Le dernier d’entre nous, qui a été créée plus tôt cette année et a une deuxième saison en préparation. Ces deux émissions sont très populaires et ont donné à Pascal beaucoup plus de temps pour briller.

Après la mort de son personnage en Game of Thronesl’acteur jouerait un rôle principal dans la série dramatique policière Narcos. Pascal apparaîtrait également dans des films comme Kingsman : le cercle d’or, L’égaliseur 2, Wonder Woman 1984et Le poids insupportable du talent massif. Plus récemment, il a partagé la vedette avec Ethan Hawke dans le nouveau court métrage de Pedro Almodovar Mode de vie étrangeun film d’amour se déroulant dans le Far West qui a été présenté en première au Festival de Cannes 2023.

Pendant ce temps, il a été récemment rapporté que Pascal avait été choisi pour un rôle principal dans le prochain film d’horreur de Barbare réalisateur Zach Creggers. Il devrait également apparaître dans la prochaine suite de Gladiateur c’est en cours.