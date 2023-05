Faux profil : date et heure de la première de la série sur Netflix

Netflix

Netflix présente Fake Profile, une nouvelle série colombienne très attendue et qui arrivera cette semaine. Ensuite, nous vous disons à quelle heure il sera disponible.



©NetflixLa série False Profile arrive sur Netflix et on vous dit à quelle heure elle sort.

service de diffusion en continu Netflix et La Colombie Ils franchissent une nouvelle étape dans leur complicité, puisqu’ils attendent la première de Faux profil, son prochain titre original. Cette production qui suit des vies parallèles, des triangles amoureux et une teinte érotique a été créée par le Chilien Pablo Illanes et mise en scène par Klych López. Il sera disponible cette semaine, nous vous communiquerons donc son horaire d’ouverture.

La plate-forme a récemment décidé d’élargir les pays dans sa production de contenu et chaque fois que nous avons plus de contenu colombien, comme cela s’est produit récemment avec Palpito, Wild Rhythm, Juanpis González et Buts contre, saisissez les autres. Désormais, c’est au tour de ce titre qui fait déjà parler d’elle depuis bien avant son lancement.

Synopsis officiel : Espérant trouver l’homme de ses rêves, Camila ouvre un profil très sexy sur une appli de rencontres. Et il trouve un candidat idéal : le beau Fernando. Mais il n’est ni célibataire ni s’appelle Fernando. Camila est tombée dans un piège et sa vie tourne au cauchemar. Prête à tout pour découvrir qui est cet homme, elle tente désespérément de découvrir l’identité de l’imposteur pour lui faire payer tous ses mensonges et fausses promesses. Ce que Camila ne sait pas, c’est qu’elle s’engage dans un labyrinthe d’apparences trompeuses qui mène à un monde de sexe interdit et de pouvoirs capables de tuer..

+Quand et à quelle heure est publié Fake Profile sur Netflix

Faux profil sera présenté en première sur la plateforme Netflix ce mercredi 31 mai. Ce sera à 01h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; à 02h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 03 : AM du Venezuela, de la Bolivie et de Porto Rico ; 04h00 depuis l’Argentine, le Brésil et le Chili ; et à 09h00 depuis l’Espagne.

Les vedettes du spectacle Caroline Miranda dans le rôle de Camila et pour Rodolfo Salas comme Ferdinand. Le reste du casting Faux profil est complété par : Manuela González, Víctor Mallarino, Mauricio Henao, Lincoln Palomeque, Felipe Londoño, Juliana Galvis, María Luisa Flores, Juan Pablo Posada, Julián Cañeque Cerati, Iván Amozurrutia et Carmenza Gómezentre autres.

