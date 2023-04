Les sous-vêtements Breaking Bad de Walter White sont détruits pour la charité après une vente aux enchères à prix élevé

L’histoire des sous-vêtements de Walter White de Breaking Bad vendre pour beaucoup d’argent a pris une tournure bizarre. Récemment, plusieurs accessoires de la célèbre émission de télévision ont été vendus aux enchères en ligne, et parmi eux se trouvait une paire de sous-vêtements pour Walter White. Les sous-vêtements ne faisaient pas partie des paires réellement portées à l’écran par l’acteur Bryan Cranston, mais plutôt une paire assortie que l’on peut voir dans son placard pendant la série. On estimait qu’il se vendait 5 000 €, mais l’enchère s’est terminée avec la société de sous-vêtements SAXX qui a remporté les collants pour la modique somme de 32 500 €.





Maintenant, les nouvelles ont pris une tournure avec SAXX révélant ce qu’il est advenu des sous-vêtements depuis. L’accessoire a été réduit en miettes, détruit dans une explosion laissant les sous-vêtements carbonisés et en plusieurs morceaux. Mais il y a une méthode à cette folie, car SAXX utilisera ces pièces pour aider à collecter des fonds pour des œuvres caritatives.

Une déclaration de l’entreprise se lit comme suit : « Célèbre pour ses sous-vêtements à pochettes qui changent la vie, SAXX ne reculera devant rien pour débarrasser le monde de tout inconfort lié au ballon. Ainsi, lorsque les blancs serrés de Walter White ont été mis aux enchères le mois dernier, les experts du ballon sont intervenus et les a achetés pour 32 500 € – dans le seul but de « casser les mauvaises habitudes de sous-vêtements ». En d’autres termes, SAXX voulait effacer la paire incrustée de croûte de notre avenir collectif pour s’assurer que tous les hommes et leurs couilles vivent dans la prospérité pénienne. puis, SAXX a réfléchi à plusieurs voies d’éradication, mais a finalement atterri sur l’option la plus destructrice : ranger les sous-vêtements dans une Pontiac Aztek (IYKYK) et faire exploser le slip dans un endroit inconnu du désert du Nouveau-Mexique. »





Un morceau des sous-vêtements de Walter White pourrait être le vôtre

Pendant ce temps, les représentants de SAXX disent également qu’ils ont un produit spécial pour Breaking Bad les fans aussi. SAXX offre le look signature de Walter White, mais la version de SAXX est livrée avec une « BallPark Pouch » intégrée pour un confort accru. Quant aux sous-vêtements détruits, un morceau pourrait aussi être le vôtre. SAXX a révélé que la cascade avait été réalisée à l’appui du mois d’avril de la sensibilisation au cancer des testicules. Tous les profits des ventes de sous-vêtements blancs pour le mois iront à la Testicular Cancer Foundation, et de plus, 25 acheteurs chanceux auront la chance de recevoir un morceau encadré du détruit Breaking Bad underoos.

Selon SAXX, des séquences vidéo de la destruction des sous-vêtements ont été diffusées. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.