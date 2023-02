Se battent-ils ? Un protagoniste de Succession critique de Jeremy Strong

in

La série HBO est presque prête à revenir avec sa quatrième saison et il semble qu’elle le fera entourée de controverses.

© IMDbSuccession.

Il reste un peu plus d’un mois pour Succession revenir au petit écran par la main de HBO et HBO Max et il semble que ce retour sera impliqué dans la polémique. L’un des protagonistes de la série attaqué Jérémy Fortle personnage qui joue Kendall Roy en production créé par Jesse Amstrong.

Dans une interview publiée par Variété, Brian Cox (Logan Roy dans Succession)questionne la manière de travailler Jérémy Fort. On sait que l’acteur de 44 ans qui a remporté l’emmy Grâce à cette série, il a une manière très particulière d’interpréter ses rôles. Cela fait partie de ce qu’on appelle le « jeu de méthode » où les barrières entre fiction et réalité s’estompent.

« C’est putain d’énervant. Ne me lancez pas… »assuré Brian Coxavant de parler de Jérémy Fort et ses performances de méthode. « fort Il est talentueux. C’est putain de bon. Lorsque vous avez un cadeau, célébrez-le. Va dans ta caravane et fume de l’herbe, tu sais ?a complété l’artiste qui donne vie à Logan Roy.

Ce n’est pas la première fois que Brian Cox parle en public de ce qu’il pense du style d’acteur de Jérémy Fort. À des occasions précédentes, par exemple, il a assuré que cette forme de travail finirait par nuire à la santé mentale de l’acteur. fortDe son côté, il était chargé d’apaiser les eaux et affirmait : « Chacun a le droit d’avoir ses sentiments. je crois aussi que Brian CoxPar exemple, il a gagné le droit de dire ce qu’il veut ».

+Quand la quatrième saison de Succession est-elle diffusée ?

Dès le 23 mars prochain, HBO commencera à diffuser la quatrième saison de Succession. Le nouvel opus sera composé d’un total de dix épisodes qui s’accompagnent d’une particularité : certains médias affirment que ce volet sera le dernier de la production créée par Jesse Amstrong.

