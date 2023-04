De quoi parle Chupa, le nouveau film mexicain de Netflix ?

in

Chupa est un film mexicain qui prend l’un des mythes préférés de l’Amérique latine en le transformant en une histoire d’amitié et d’aventure.

Jonas Cuaron Il est scénariste et réalisateur, fils d’un grand nom d’Hollywood, Alphonse Cuaronqui cette fois doit être au centre de la scène grâce à un nouveau projet de lui qui atteindra Netflix le 7 avril prochain : sucer. Le film reprend l’un des mythes les plus répandus en Amérique latine et, pourquoi pas, dans le monde, pour en faire une histoire d’amitié.

Le timide Alex, 13 ans, s’envole de Kansas City vers le Mexique pour rencontrer sa famille élargie pour la première fois. Il y rencontre son grand-père et ancien champion de lutte Chava, son cousin Memo, énergique et obsédé par ce sport, et son intrépide cousine Luna. Au moment où Alex commence à prendre ses repères, il découvre une créature mythique vivant sous la cabane de son grand-père : un jeune chiot chupacabra.

Selon la légende, cette créature se nourrit du bétail des agriculteurs. Alex apprend bientôt que son nouvel ami Chupa a une histoire secrète avec sa famille, et que le scientifique têtu et dangereux Richard Quinn chasse cet être incompris pour tenter d’exploiter ses pouvoirs. Pour protéger Chupa d’un danger imminent, Alex se lance dans l’aventure de sa vie.

Le mythe des Chupacabras est réinventé par Netflix dans une histoire pour toute la famille qui peut nous rappeler l’intrigue de HE avec le jeune Elliot découvrant l’extraterrestre inoubliable caché dans sa maison pour finir par forger une amitié incassable qui traversera les aventures les plus incroyables. L’histoire se répète-t-elle ? sûrement le Géant du streaming Il a de grandes attentes pour son nouveau film.

Chupa met en vedette Evan Whitten, Christian Slater, Demián Bichir, Julio César Cedillo, Alex Knight, Ashley Ciarra, Krystin Goodwin, Xzavier Estrada, Berna Kenshin, Nikolas Verdugo, Gonzalo Robles, Cheyenne Anderson et William D. Dickey II, entre autres. Le scénario du film a été écrit par Joe Barnathan, Brendan Bellomo et Sean Kennedy Moore.

