Super Mario Bros : tous les personnages de jeux vidéo qui apparaissent dans le film

Super Mario Bros. est arrivé dans les salles et nous vous dirons ici lequel des personnages qui apparaissent dans le jeu vidéo vous verrez dans le film.

Dès ce jeudi 6 avril, super Mario Bros. Il est disponible sur le panneau d’affichage des cinémas latino-américains, étant l’un des films les plus attendus de la première partie de l’année. Il s’agit d’une nouvelle adaptation animée du jeu vidéo emblématique de Nintendo et les attentes sont élevées, au-delà des commentaires que les critiques ont déjà tenus. Ensuite, nous vous dirons quels caractères apparaissent.

Cette histoire se concentre sur Mario et Luigi, deux frères qui voyagent dans un monde caché pour sauver la princesse Peach, capturée par le méchant roi Bowser. Cependant, ce ne sera pas facile pour eux, puisqu’ils devront affronter une armée de champignons avant d’affronter le plus gros adversaire. Ils seront obligés de traverser des routes de briques et des châteaux avec divers dangers qui seront les obstacles qu’ils devront surmonter pour atteindre leur objectif.

+ Quels personnages apparaissent dans Super Mario Bros.

-Mario

Bien sûr, Mario est le personnage central et le protagoniste de ce long métrage. L’emblématique plombier italo-américain se retrouve en difficulté à Brooklyn et est accidentellement transporté dans le monde du Royaume Champignon, où il se lance dans une quête pour sauver son frère. Le doubleur qui le joue est Chris Pratt.

– Princesse Peach

Elle est la dirigeante du Royaume Champignon et le guide, le mentor et l’intérêt amoureux de Mario, qui a été adopté et élevé par les Toads dans son enfance. Anya Taylor-Joy est celle qui met sa voix sur le personnage de la bande.

-Luigi

Une autre figure du film est le frère timide et collègue plombier de Mario, qui est capturé par Browser et son armée. La main droite du protagoniste prendra vie grâce à la voix de Charlie Day.

-Navigateur

Jack Black prête sa voix au roi des Koopas, qui gouverne les Darklands, vole la puissante Super Star et prévoit de conquérir le Royaume Champignon en épousant Peach.

-Crapaud

L’acteur Keegan-Michael Key donne vie à ce champignon humanoïde résident du Royaume Champignon, qui aspire à emrepder sa première véritable aventure.

-Donkey Kong

L’un des personnages classiques du jeu vidéo est joué par Seth Rogen. Dans cette histoire, le puissant gorille anthropomorphe est l’héritier du trône du royaume de la jungle.

-Cranky Kong

Le père de Donkey Kong est l’actuel gouverneur du royaume de la jungle et dirige l’armée de Kong. Son doubleur est Fred Armisen.

-Kamek

C’est Koopa le sorcier et le conseiller et informateur de Browser. Kevin Michael Richardson est celui qui lui donne sa voix.

-Pic

Sebastian Maniscalco est le doubleur qui donne vie à l’ancien patron de Mario et Luigi du Wrecking Crew.

+Autres personnages qui apparaissent

En plus de ce qui apparaît dans la liste, dans le film Super Mario Bros., vous verrez également : Manchot royal, Koopa Troopa, Crapaud jaune, Biddybuds, Bob-ombs, Bramball, Bullet Bill, Cheep Cheep, Big Cheep Cheep, Crapauds, Pingouins, Plantes Piranha, Timides, Yoshis, Paule, Funky Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, Crapaud et lumalee.

