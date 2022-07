Des problèmes de luminosité de l’écran de votre mobile ? Nous vous disons comment le résoudre avec cette astuce

in

Suivez cette astuce pour résoudre les problèmes de luminosité adaptative sur votre téléphone.

La luminosité adaptative est une fonction très confortable dont disposent les appareils mobiles depuis quelques années. Cette fonction s’occupe de contrôler la luminosité de notre téléphone en fonction de la lumière ambiante qui existe. Avec cela, nous pouvons aider prends soin de nos yeux de la lumière du téléphone.

Pour que ça marche, utilise le capteur de lumière qui est généralement situé en haut de notre téléphone, combiné à l’intelligence artificielle de l’appareil pour régler automatiquement la luminosité.

Peut-être, avec le temps, la luminosité ne s’ajuste pas de la meilleure façon. Parfois, nous pouvons avoir plus ou moins de luminosité que nous le souhaitons et nous devons l’ajuster manuellement. Cela est dû, comme on dit, à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les derniers appareils d’aujourd’hui. Nous allons donc enseigner comment résoudre les problèmes que nous pouvons avoir avec la luminosité adaptative.

Résoudre les problèmes de luminosité adaptative avec cette astuce

Pour réinitialiser la luminosité adaptative, nous pouvons le faire à partir d’applications sur notre appareil mobile. Pour ce faire, nous devrons ouvrir une application appelée « Services de santé de l’appareil”. Cette application, entre autres fonctions, gère la luminosité adaptative de notre appareil. Pour cela:

Nous ouvrons réglages à notre terminal.

à notre terminal. Nous recherchons toutes les applications sur notre mobile.

Une fois dans le menu, nous recherchons l’application « Device Health Service ».

Cliquez sur l’application et un nouvel écran apparaîtra. Si nous descendons, nous verrons un bouton qui dit « gérer l’espace » . Sur d’autres téléphones, l’option s’appelle nettoyer l’espace, puis sélectionnez gérer l’espace.

. Sur d’autres téléphones, l’option s’appelle nettoyer l’espace, puis sélectionnez gérer l’espace. Dans cette nouvelle fenêtre, nous marquons l’option « Réinitialiser la luminosité adaptative ».

Cliquez sur accepter pour confirmer les modifications.

C’est une astuce simple et rapide avec laquelle nous pouvons recalibrer la luminosité adaptative lorsque nous en avons besoin. À partir de ce moment, le terminal commencera à réapprendre la luminosité ambiante que nous devons habituellement ajuster automatiquement et mieux fonctionner avec le temps.

Cette option, pour un utilisateur normal, était inconnue, elle peut donc nous aider en cas de problème. Si nous constatons que les problèmes persistent, nous pouvons essayer de supprimer toutes les données de l’application. Dans ce cas effacera toutes les données à l’exception de la luminosité adaptative pour les remettre aux réglages d’usine. Nous devons être prudents si nous voulons cocher cette option, car cela pourrait entraîner des problèmes.

Que faire si l’astuce ne fonctionne pas pour vous ?

Si au contraire, aucune de ces modifications que nous avons apportées ne semble fonctionner dans notre terminal, Nous vous recommandons de garder un œil sur les mises à jour du système. Certains fabricants ont généralement avoir des problèmes avec la luminosité adaptative et incluent généralement dans leurs mises à jour corrections de bogues dans ce sens. Un exemple était le Pixel 6, qui a reçu des mises à jour pour corriger ces erreurs.

Très rarement, ces problèmes ne peuvent initialement pas être résolus avec des mises à jour. Si tel est notre cas, nous devrons parler à la société qui nous a vendu le terminal pour essayer de trouver une solution au problème, en recourant à la garantie ou en consultant des forums officiels ou communautaires où il peut y avoir des solutions.

