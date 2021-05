Les slashers de films d’horreur reçoivent le traitement des histoires effrayantes dans les dessins d’artistes

Pour beaucoup, la série de livres Histoires effrayantes à raconter dans le noir, Écrit par Alvin Schwartz et Stephen Gammell, était un incontournable de chaque voyage à la bibliothèque scolaire, à côté de RL Steins Chair de poulesérie. Plus récemment mis en évidence dans le film 2019 du même nom. Guillermo del Toro a coproduit et est venu avec l’histoire et cela est évident dans certaines des figures démoniaques qui apparaissent. Réalisé par André Øvredal, le film a rencontré des critiques mitigées, mais il a récemment été annoncé qu’une suite est en préparation. Quelque chose me dit que nous n’avons pas encore vu toute l’étendue du travail de Hammel et Schwartz.

Un long souvenir d’enfance dormant a été redonné vie par un artiste en ligne connu par le manche @WatchfulEyeArt sur Twitter. L’artiste est extrêmement mystérieux, citant un emplacement de «Politzania» qui n’existe plus, créant une présence en ligne encore plus grande pour eux-mêmes. Avec 11 millions et demi d’abonnés, il semble que la Twittersphere ait hâte de voir ce que cet artiste proposera ensuite.

Les icônes de films d’horreur rencontrent des histoires effrayantes à raconter dans le style artistique sombre. pic.twitter.com/irXvA6ry7l – Michael Myers (@ RealMMyers78) 23 avril 2021

Candyman et Freddy Krueger aussi pic.twitter.com/OU2G5Hg3sd – Michael Myers (@ RealMMyers78) 23 avril 2021

WatchfulEyeArt a utilisé son Twitter pour parler exclusivement du genre de l’horreur et cela se reflète maintenant dans leur art. Avec de véritables icônes d’horreur telles que Freddy Krueger, Jason Vorhees, Leatherface et même le plus regardé sur Candyman, leur style artistique rappelle le Histoires effrayantes nous avons tous appris à connaître et à aimer. Avec des traits d’aquarelle audacieux et un thème noir et blanc fort, nous n’avons pas effleuré la surface de l’intrigue des communautés d’horreur. Ils ont même inclus des histoires courtes dans leurs titres pour vraiment ramener le récit d’horreur à la maison. Pour ma part, j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve Regard vigilant. Vous pouvez acheter des tirages fantasmagoriques 8X10 des slashers directement auprès de l’artiste dans leur profil.

Dans le film, Histoires effrayantes à raconter dans le noir suit quatre adolescents qui tentent de résoudre une série de meurtres mystérieux dans leur petite ville sans prétention en Amérique de 1968. Dans le film, il y a quelques cris à des monstres de livres classiques tels que La dame pâle, Harold l’épouvantail, l’homme janglyet (le plus inquiétant) La famille Bellows. Sans doute la raison pour laquelle Des histoires effrayantes à raconter dans le noirCela signifiait tant pour nous en tant qu’enfants est dû à notre fascination pour le morose et le macabre et couplé au fait qu’il exploitait une peur très réelle des sujets tels que araignées, nous a tenus éveillés pendant des heures les nuits sombres. Nous avons tous été là-bas, en camping ou en soirée pyjama à raconter des histoires de fantômes; Histoires effrayantes à raconter dans le noira fait le travail pour nous.

Sujets: Histoires effrayantes à raconter dans le noir