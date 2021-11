Guide Astrologique des Coeurs Brisés : Quel signe est Davide, « l’amour » d’Alice ?

L’essor de l’astrologie est un fait depuis plusieurs années maintenant. En fait, ce n’est pas un hasard si des centaines d’influenceurs ont émergé dans cette discipline, parmi lesquels se distingue, bien sûr, Mia Astrale. Des spécialistes comme elle ont montré aux utilisateurs que l’astrologie ne lisait pas la dernière page d’un magazine pour voir comment se passeraient votre amour, votre santé et votre argent ce jour-là. Ce n’est pas plus que ça. Par conséquent, il attire de plus en plus l’attention des jeunes et maintenant même Netflix. La plateforme a décidé de faire de la série Guide astrologique des cœurs brisés et la vérité est qu’il va très bien.

La série est italienne et a été créée il y a quelques jours seulement. Ce qui est intéressant, c’est que cela n’a pas seulement captivé les fans de la astrologie, aussi à ceux qui aiment les comédies romantiques. Ce spectacle est basé sur le roman homonyme qu’il a écrit Silvia Zucca. Raconte l’histoire de Alice Bassi, assistante de production au début de la trentaine, qui essaie de reprendre sa vie en main même sans pouvoir se remettre du fait que son ex-partenaire l’a quittée Carlo.

Tout empire quand elle apprend qu’il va se marier et va avoir un enfant. C’est à ce moment qu’il apparaît par hasard L’oncle, un gourou astrologique qui changera complètement votre vision de l’amour. Pendant, Davide, votre nouveau patron, sera très important dans votre évolution professionnelle et deviendra également votre amour.

ATTENTION SPOILERS !

Eh bien, si vous êtes ici, vous avez sûrement déjà vu les six chapitres de Guide astrologique des cœurs brisés et vous vous retrouverez avec la même intrigue : De quel signe est Davide ? Revoyons. Dans ces épisodes, Alice, du signe de Balance, commence à sortir avec des gars différents. C’est d’abord le Bélier, puis le Taureau, les Gémeaux et même le Cancer. Car, oui, la série explore les 6 premiers signes du zodiaque, c’est-à-dire de Bélier à Vierge.

Vous avez peut-être remarqué que ces signes se voient attribuer un caractère particulier : Luca, Lobo, Alejandro et Andrea. Dans le dernier chapitre, Oncle analyse le signe de la Vierge, qui s’avère être la mystérieuse femme en blanc qui finance le programme Les étoiles de l’amour et ça finit par être le cauchemar d’Alice, puisque juste au moment où elle va chercher Davide pour l’accompagner, elle les voit s’embrasser.

Ainsi, le seul signe auquel aucun caractère n’est attribué est Leo. Par coïncidence dans cet épisode, Davide, qui refuse de révéler son signe du zodiaque, prend une prépondérance différente des autres épisodes, appelant même Alice un dimanche pour savoir comment elle était avec son rhume. Alors Davide peut être Léo ? Oui En fait, Mec, dans le premier épisode, il conseille à Alice, qu’étant Balance, elle devrait trouver un Lion car il pourrait être un très bon rencontre. Et c’est vrai. Si vous ne tenez compte que du signe solaire Lion, du feu, et de la Balance, de l’air, ils ont une compatibilité.

Mais cela suffira-t-il ? D’autant plus qu’après tout, Davide finit par la tromper, ce qu’un Lion amoureux ne ferait normalement pas. Aussi, toujours les 6 autres signes de la Balance aux Poissons restent à révéler. Si l’on pense à l’attitude de Davide, parmi les signes manquants, un Scorpion. Il est direct, frontal, très séduisant et son regard est parfois provocateur et intimidant. Et oui, c’est mystérieux.

Par contre, suivant dans cet avion, Davide, pourrait aussi avoir quelques Capricorne. Il a un certain attrait terrestre qui le rend charmant. De plus, il est ambitieux, travailleur, réservé et minutieux.

Enfin, une autre possibilité qui pourrait très bien convenir à Davide est qu’il est Aquarium, sans aucun doute, le karma d’Alice puisque Carlo est aussi de ce signe. Comme oncle le dit au début, le Verseau est un signe que l’amour est plus un esprit libre. Il ne trouve pas de réconfort à poser les fondations et cela expliquerait sa déception.

La deuxième saison de Guide astrologique des cœurs brisés c’est encore un mystère. Netflix n’a pas confirmé sa continuation, mais le diviser en deux aurait pu être une stratégie. Qu’est-ce que tu penses? Souhaitez-vous que la saison 2 arrive ?

