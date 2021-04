Le filtre inversé de TikTok devient viral grâce à Deja Vu d’Olivia Rodrigo

Deja Vu d’Olivia Rodrigo est utilisé comme bande sonore pour des vidéos en utilisant le filtre inversé de TikTok. Voici comment participer.

Le filtre inversé devient viral sur TikTok et les gens utilisent « Deja Vu » d’Olivia Rodrigo pour enregistrer leurs vidéos inversées.

Un autre jour, un autre filtre brise Internet. Au cours des dernières semaines seulement, nous avons vu des gens devenir obsédés par tout, du filtre Shifting, qui vous indique quels personnages de films emblématiques sont vos doppelgängers, au filtre Pillow Face, qui vous montre à quoi vous ressembleriez. chirurgie plastique excessive.

Maintenant, le filtre inversé de TikTok apparaît dans des millions de vidéos et c’est en fait plutôt cool. Le filtre Inversé retourne vos vidéos afin que vous puissiez voir à quoi vous ressemblez réellement au lieu de votre reflet. Les gens l’éteignent et le rallument rapidement pendant qu’ils filment pour créer des effets plutôt sympas et «Deja Vu» est utilisé dans beaucoup d’entre eux.

Comment obtenir le filtre inversé sur TikTok?

Filtre inversé TikTok: Comment relever le défi Olivia Rodrigo Deja Vu. Image: @millyshaparoni via TikTok

Le filtre inversé est à la mode pour le moment, il devrait donc apparaître comme l’un des premiers effets qui se produisent lorsque vous filmez une vidéo. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir TikTok, de commencer à créer une vidéo, d’appuyer sur les effets, puis de faire défiler pour trouver l’icône de filtre inversé, qui est juste deux flèches grises / bleues pointant dans des directions opposées. Cependant, si cela échoue, vous pouvez également suivre ces étapes.

1) Trouvez une vidéo dans laquelle vous avez vu le filtre inversé utilisé.

2) Cliquez sur le bouton «Inversé» au-dessus de la légende.

3) Appuyez sur «Ajouter aux favoris».

4) Accédez à l’écran de la caméra TikTok et sélectionnez «Effets» en bas à gauche.

5) Appuyez sur le symbole «Favoris» à côté de «Tendances» et appuyez sur le filtre.

6) Appuyez sur votre écran pendant le tournage d’une vidéo pour activer et désactiver le filtre.

Si vous avez du mal à trouver une vidéo où elle est utilisée, vous pouvez également rechercher « Deja Vu » d’Olivia Rodrigo dans les sons et vous verrez que la plupart des vidéos utilisant la chanson sont des personnes essayant le filtre inversé. Dans les vidéos, les gens désactivent et activent le filtre pendant qu’ils filment, de sorte que leurs vidéos basculent rapidement entre montrer leurs reflets et leurs apparences réelles.

Le combo filtre / chanson est si populaire que ‘Deja Vu’ est en train de devenir un single à succès dans le monde entier.

Qu’est-ce que tu penses? Avez-vous utilisé le filtre inversé?

