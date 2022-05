Les réalisateurs de The Witcher ont révélé la vérité sur Henry Cavill

in

célébrités

Henry Cavill est l’un des acteurs les plus discrets de l’industrie, mais maintenant les réalisateurs de Le sorceleur, la série Netflix, l’ont dévoilé. Savoir pourquoi.

©IMDBHenry Cavill dans The Witcher

Avec la sortie de Le sorceleur en 2019, Netflix a montré pourquoi elle est l’une des meilleures réalisatrices de séries fantastiques. La bande, qui met en vedette Henry Cavill, a été un succès mondial et l’une des meilleures créations de ces derniers temps. En effet, son niveau de production et de mise en scène était inégalé au point qu’il est devenu l’un des plus visionnés de l’histoire de la plateforme.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, le travail de Henry Cavill donner vie à Geralt de Riv dans Le sorceleur Il a également été digne d’applaudissements. L’acteur, qui est actuellement l’un des plus recherchés de l’industrie, a réalisé une interprétation avec laquelle il a ébloui des milliers de fans. En fait, grâce à cette fiction, l’artiste a atteint encore plus de public qu’il n’en avait déjà récolté avec son temps en tant que Superman.

En tout cas, il faut noter qu’au-delà d’être devenu une star mondiale, Henry Cavill il a continué à garder le secret autour de sa vie privée. C’est pourquoi, l’aveu récent des dirigeants de Le sorceleur Cela a beaucoup surpris tout le monde. Eh bien, Marc Jobst et Stephen Surjik, qui sont désormais en charge de la réalisation de la troisième saison de la série originale de Netflixa révélé la vérité sur Cavill.

Lors d’une conversation avec des fans sur la plateforme Reddit, Jobst a été interrogé sur ce que c’était que de travailler avec des acteurs aussi célèbres que Henry et s’il avait déjà eu des problèmes d’ego. Cependant, la vérité est que le réalisateur a clairement indiqué que prendre un projet à côté du interprète de Geralt de Riv Ce fut l’une des expériences les plus agréables qu’il ait vécues tout au long de sa carrière. Apparemment, ces dictons font référence au fait que l’acteur se laisse diriger et est très réceptif à toute suggestion.

D’un autre côté, Surjik a félicité l’acteur pour son professionnalisme sur le plateau et a en outre mentionné qu’il était une personne gentille qui ferait tout son possible pour interagir avec tout le monde. Sans aucun doute, ce sont des mots qui ne sont pas surprenants à propos de Cavill puisque le même Freya Allan, qui joue Cirilla, a fait des commentaires similaires. « Je me souviens qu’il était si doux, encourageant et gentil ces jours-là. C’est des moments comme ça que je chéris vraiment», confiait l’actrice à l’époque.

