Netflix : Combien coûte la maison de Bridgerton dans la vraie vie

La série mettant en vedette Phoebe Dynevor et Régé-Jean Page présentait des scénarios imposants évalués à des millions d’euros. Passez en revue les plus emblématiques d’entre eux et connaissez leur prix.

©NetflixBridgerton, l’une des séries d’époque les plus acclamées.

Les chiffres ne mentent pas : Bridgerton C’est l’une des séries les plus regardées Netflix. Et non seulement il a obtenu des heures de lecture de la part des utilisateurs, mais il est également devenu l’un de leurs favoris. En bons fans de fiction d’époque, ils sont toujours à l’affût de nouvelles curiosités sur la production qui prépare sa deuxième saison. On vous dit ici combien vaut la maison familiale dans la vraie vie !

En 2020 est venu le premier volet de ce drame créé par Chris VanDusen et produit par Shonda Rhimes, qui s’inspire des romans de Julia Quinn. Ainsi, l’histoire des huit frères attachants de la famille Bridgerton qui cherchent l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne a été présentée. Avec cette intrigue, il a su se consacrer comme l’une des productions les plus acclamées de la plateforme de streaming.

Le prochain 25 mars La deuxième saison arrivera et encore une fois, elle se déroulera dans l’imposante maison. Sa première saison a été tournée en Londres, Bath et York, ainsi que dans des fermes et des parcs en Angleterre qui simulaient des sites emblématiques et réels tels que le Hyde-Park ou Lande de Hampstead. Mais… qu’en est-il de l’extérieur et de l’intérieur de la soi-disant Bridgerton House ?

Le chalet Wilton, situé à Salisbury, a servi de cadre idéal à la résidence du duc et de la duchesse de Hastings. Avec 440 mètres carrés, il a réussi à s’imposer comme une propriété millionnaire, puisque sa valeur est 118 469 174 € et son hypothèque mensuelle est de 323 548 €. Son attrait est si évident que Netflix, une fois de plus, y a tourné une scène de la danse de la princesse Diana pour sa série originale. La Couronne.

¡Bridgerton est plein de scénarios! Dans certains épisodes, on voit aussi la maison Ranger, situé dans le quartier Chesterfield Walk. Son coût ? 71 081 504 euros, avec une hypothèque mensuelle de 194 129 €. Si vous êtes un fan de cette série et que vous avez l’occasion de voyager en Angleterre, vous ne devriez pas manquer une visite guidée de cette demeure qui appartient au patrimoine anglais et qui reçoit des touristes année après année.

