Les détails de Marry Me, le film de Jennifer Lopez avec Maluma

Chaque année, le plus reconnu Studios de cinéma présentent leurs paris pour le grand écran avec personnalités très importantes et de belles promesses. Ce n’était pas comme ça en 2020 : avec le pandémie de coronavirus dans le monde, l’industrie a subi un coup dur qui l’a forcée à annuler toutes les premières programmées. Et à ce jour, des cassettes continuent d’être diffusées dont la date de sortie avait été pensée il y a plusieurs mois.

Quelque chose comme ça est arrivé avec épouse-moi, l’un des films conçus pour Saint Valentin distribué par Images universelles qu’il a dû reporter sa première à plusieurs reprises. Mais apparemment, tout est en bonne voie pour sortir en salles le 11 février 2022 et c’est votre date finale prévue. Car bien qu’il s’agisse d’un film romantique typique, la vérité est que ses protagonistes sont les plus attirants.

Il s’agit de Jennifer Lopez et Maluma, les étoiles latines qui donneront vie à Kat Valdez et Bastian respectivement. L’histoire tournera autour d’une chanteuse pop latine très réussie qui, après avoir appris que son partenaire de scène l’a trompée avec quelqu’un d’autre, décide d’épouser un inconnu. De quelle manière? Choisir un homme qui portait une pancarte à son concert qui disait : « Épouse-moi« .

D’après le roman graphique homonyme de Bobby Crosby, épouse-moi a été écrit par John Rogers, Tami Sagher et Harper Dill, tandis que la direction était sous la responsabilité de Kat koiro, qui a travaillé dans des comédies comme Famille moderne. Cette histoire romantique complétera son casting avec des performances de Owen Wilson, John Bradley, Sarah Silverman, Chloe Coleman, Michelle Buteau, Stephen Wallem, Jameela Jamil, Utkarsh Ambudkar ou encore Jimmy Fallon.

Ce n’est pas tout : les chanteurs latinos qui parcourent le monde et dirigent les plateformes numériques avec leurs chansons, sortiront également un nouvel album qui servira de bande originale du film. Il est vrai qu’il reste encore quelques jours avant la Saint-Valentin pour fêter le lancement officiel du long-métrage, mais ses propres protagonistes ne peuvent plus attendre et petit à petit ils lâchent plus d’avances pour leurs fans sur les réseaux sociaux.

