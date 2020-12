Fortnite – Tous les emplacements des avant-postes Snowmando dans l’opération Snowdown

L’Opération Snowdown est enfin là! Les joueurs peuvent désormais relever des défis et débloquer de nombreux bonus, dont deux nouveaux skins, planeurs et sprays! Cependant, cela vient avec une légère torsion. Les défis sont répartis sur 12 jours, et chaque jour un nouveau se débloque!

Tous les emplacements des avant-postes Snowmando dans Operation Snowdown

L’un des premiers défis à relever est de visiter différents avant-postes Snowmando sur la carte Zero-Point. Cela peut ne pas sembler difficile, mais vous ferez des recherches partout en essayant de les trouver! Ensuite, le deuxième défi consiste à fouiller les coffres dans les avant-postes Snowmando, ce qui signifie que vous pouvez en faire deux en même temps!

En relation: Fortnite – Opération: Défis Snowdown

Au fur et à mesure que le défi se lit, ce sont cinq endroits que vous devez trouver et piller pour terminer les deux défis. Les cinq emplacements sont:

Parc agréable

Piles torrides

Station météo à Catty Corner

Holly Hedges

Bois en pleurs / marais Slurpy

Parc agréable

Cet avant-poste est situé à l’ouest de Pleasant Park, car c’est l’un des plus évidents à trouver. Alors préparez-vous à ce que de nombreux joueurs tombent à cet endroit et que de nombreuses éliminations se produisent instantanément.

Piles torrides

Pour trouver cette sortie, dirigez-vous au sud-est de Steamy Stacks, près de la rivière en dessous. Soyez prudent, cependant, car cet endroit n’offre pas beaucoup de butin, alors équipez-vous avant de venir ici ou atterrissez ici en premier, puis fuyez instantanément.

Station météo à Catty Corner

Cet endroit est vraiment imprégné de l’esprit de Noël, car cet avant-poste est le seul qui soit réellement sur la neige! Dirigez-vous simplement vers la station météo de Catty Corner pour le trouver.

Holly Hedges

Pour trouver cet avant-poste, dirigez-vous au sud de Holly Hedges, près du Durr Burger, qui est également à l’ouest de Weeping Woods.

Bois en pleurs / marais Slurpy

Cet avant-poste est un autre proche de Weeping Woods. Dirigez-vous au sud-est de Weeping Woods et au nord-est de Slurpy Swamp, et vous trouverez l’avant-poste.

Si vous rencontrez des difficultés pour localiser les cinq avant-postes, ne vous inquiétez pas; suivez simplement cette vidéo YouTube.

En raison de la mise à jour 15.10, de nombreuses fuites se sont produites, alors pourquoi ne pas consulter notre page Leaked Skins et voir toutes les nouvelles choses à venir!