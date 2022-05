Sam Heughan quitte Jamie Fraser et Outlander pour jouer dans un nouveau projet

célébrités

Cela fait huit ans que Sam Heughan joue dans Étranger donnant vie à Jamie Fraser, mais en même temps l’acteur fait aussi partie d’autres projets. Découvrez quel est votre prochain emploi.

©IMDBSam Heughan dans Outlander

Le temps a passé, mais les fans sont toujours fous de Étranger. La série, créée par Starz, connaît un succès mondial et ne cesse de croître. En fait, ils l’ont montré avec leur sixième saison qui, bien qu’excessivement courte, est devenue furieuse. C’est parce que l’histoire d’amour entre Jamie Fraser et sa femme, Claire Fraserest revenu avec plus de drame, d’adrénaline, d’action et, bien sûr, de passion.

Cependant, la vérité est que les adeptes de Étranger ils sont déjà impatients de savoir comment l’histoire va continuer. Est-ce que le fait que la sixième saison ait été si courte a laissé tout le monde en vouloir plus. Eh bien, il faut se rappeler que les acteurs n’ont pu tourner que huit épisodes pour deux raisons : les restrictions de la pandémie et La grossesse de Caitriona Balfe. Apparemment, lorsque l’actrice a donné naissance à son premier enfant, ils ont dû arrêter le tournage plus tôt que prévu et ont sorti les chapitres qu’ils ont réussi à filmer.

Dans tous les cas, il convient de noter que Sam Heughan cela lui a apporté de nouvelles opportunités. Bien que l’acteur continue de diriger Étranger donner vie à jamie fraser, le fait d’avoir terminé le tournage plus tôt lui a donné l’opportunité de se plonger dans une nouvelle aventure. En octobre de l’année dernière, avant le tournage du septième volet de la série starzfaisait partie des enregistrements de Suspectune nouvelle série dramatique de Channel 4.

On ne sait pas grand-chose sur le personnage que Heughan jouera dans cette nouvelle fiction, mais le premier aperçu de son travail a déjà été vu et cela a surpris tout le monde ! En effet, dans la bande-annonce qu’il a lui-même partagée sur ses réseaux, on l’entend avec un accent britannique. C’est-à-dire que cela l’éloigne complètement du personnage de jamie fraserqui est un Highlander écossais et qu’il personnifie parfaitement avec l’accent correspondant.

« Mets pas ton nez dans les choses, c’est mieux de les laisser comme çadit Sam dans la bande-annonce officielle de Suspect. Pour le moment, on ne sait pas quand la bande sera publiée, mais d’après ce que révèle son synopsis, ce drame criminel se concentrera sur un détective vétéran nommé Danny Frater joué par James Nesbitt et reçoit une nouvelle inattendue : sa fille est apparue dans une morgue. Sans aucun doute, c’est un thriller qui ravira tout le monde.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂