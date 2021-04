Les questions les plus folles posées sur Yahoo Answers

réponses Yahoo – le service historique de questions-réponses de l’ancien numéro un des moteurs de recherche – est sur le point de fermer ses portes. L’annonce est venue des mêmes gestionnaires et se trouve en haut des pages de service pendant quelques jours de plus. A partir du 20 avril sur le site il ne sera plus possible de publier quoi que ce soit, alors que du 4 mai réponses Yahoo il disparaîtra complètement depuis les serveurs du groupe. Si les raisons de l’interruption du service ont été divulguées officieusement, il n’est pas clair pourquoi Yahoo veut supprimer toutes les demandes déposées en plus de 15 ans d’activité de la face d’Internet; ce qui est certain, c’est que beaucoup ont maintenant commencé à travailler pour essayer de sauver de l’oubli certaines des questions les plus folles jamais posées par les utilisateurs.

Questions dénué de sens ou formulé de manière incompréhensible ils constituent une part considérable du total conservé sur les serveurs Yahoo Answers. Beaucoup viennent de troll, ou des personnes qui abusent volontairement du système pour poser des questions provocantes ou provoquer une réaction spécifique du répondant. D’autres sont des utilisateurs qui veulent sincèrement une réponse à des dilemmes triviaux, absurdes ou à ceux qui pourraient être résolus par une simple recherche en ligne.

le volet musical a toujours été l’une des questions les plus absurdes: depuis des années, les internautes ont demandé à d’autres internautes le titre des chansons reproduites telles qu’elles étaient comprises, avec des paroles déformées de l’anglais et souvent la tentative de reproduire la mélodie en mots. Une autre catégorie de questions à haut risque d’absurdité a toujours été celle relative àéducation sexuelle – dans ce cas à la fois pour la forte présence de trolls sur la plateforme et pour l’ignorance sincère sur le sujet des jeunes utilisateurs.

Plus généralement, le nombre de questions absurdes sur la plateforme a toujours été très élevé, et les questions connexes des réponses sans cette valeur ajoutée utile pour s’assurer que la plateforme génère un réel retour économique également dans les années à venir. Filet de trolls et d’agents de désinformation, cependant, Yahoo Answers représente depuis des années une ressource précieuse pour beaucoup, qui aujourd’hui n’a pas de véritable héritier, si ce n’est dans les assistants vocaux impersonnels d’entreprises comme Google, Apple et Amazon.

