L’acteur « presque célèbre » partage la fin alternative du réalisateur

20 ans se sont écoulés depuis que « Almost Famous », un film exceptionnel écrit et réalisé par Cameron Crowe, est sorti en salles. L’histoire semi-autobiographique raconte les mésaventures d’un adolescent qui, commandé par le magazine Rolling Stone, a l’occasion de suivre de près la tournée de l’un des groupes de rock les plus représentatifs des États-Unis et, accessoirement, rencontrer pour la première fois l’amour à travers l’une des groupies de la tournée.

Cameron Crowe s’est inspiré de ses propres expériences couvrant Eagles, The Altman Brothers et Led Zeppelin, présentant à travers William une reconstruction de certaines de ses anecdotes personnelles en tant que journaliste en herbe à l’âge de 17 ans. Ce sentiment d' »intimité » dans son histoire a fait du résultat final un classique culte.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Margot Robbie veut faire une pause avec Harley Quinn

Tout au long du film, William est complètement amoureux de Penny Lane, un personnage joué par Kate Hudson. Cependant, l’acteur Patrick Gugit a révélé que son personnage devait initialement se terminer aux côtés de Polexia, un acolyte du groupe interprété par Anna Paquin, lauréate d’un Oscar.

Selon Fugit, Cameron Crowe avait prévu de présenter William quelques années après les événements sur la bande, rencontrant Polexia pendant que les deux commençaient une relation ensemble. « Ils auraient cette chimie incroyable qu’ils n’avaient pas réalisée avant parce qu’évidemment, William était amoureux de Penny Lane et Polexia était seule. »

Dans « Almost Famous », le personnage de Polexia avait une relation avec Jeff, chanteur du groupe Stillwater joué par Jason Lee, ou du moins c’est comme ça dans l’édition qui sort en salles. Fugit note que dans le montage non coupé, lui et Paquin ont passé plus de temps ensemble à l’écran. Cela confirme que Cameron Crowe n’avait pas l’intention de faire allusion à la relation de Willian et Penny malgré la nature franche de sa fin.

Fugit commente que lors de ses entretiens avec Crowe, il a demandé si connaître le vrai nom de Penny Lane indiquait que les deux resteraient ensemble, ce à quoi le cinéaste a répondu « Non, c’est juste quelque chose qui s’est passé. » « C’est ce bon souvenir, c’est le premier amour et tout ce genre de chose, mais ça ne se manifestera jamais », a déclaré l’acteur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Deadpool rejoint le MCU de la manière la plus Deadpool possible

Pour célébrer les 20 ans de sa première, « Almost Famous » est sorti dans une nouvelle édition 4k qui inclut la version commerciale et sa coupe étendue, qui ajoute 40 minutes de scènes complètement nouvelles qui n’ont pas fait partie de la première coupe du film .film.