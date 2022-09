YouTube va montrer aux utilisateurs 5 annonces non désactivables au lieu de deux avant le début d’une vidéo, testant actuellement la fonctionnalité

14 septembre 2022 15:09:05 IST

YouTube, la plus grande plateforme de partage de vidéos au monde, qui appartient à la société mère de Google, Alphabet Inc, souhaite que davantage de personnes rejoignent leur programme YouTube Premium en payant. Et donc, pour faciliter cela, Youtube teste actuellement la diffusion aux utilisateurs de cinq annonces non désactivables avant le démarrage d’une vidéo.

Les utilisateurs de YouTube qui ne sont pas abonnés à YouTube Premium recevront désormais jusqu’à 5 publicités au début de la vidéo. Et bien que YouTube prétende que les publicités diffusées dans de tels spots seront des publicités bumper ou, en gros, des publicités d’environ 6 secondes, la réalité est que les gens ont vu des publicités de plus de 10 secondes.

youtube vient de me donner 5 longues publicités incontournables pic.twitter.com/FgUUrzZvoB – Le Ricked One (@ LoganC01962550) 8 septembre 2022

Un utilisateur a tweeté, disant qu’il avait pu voir environ 11 publicités au lieu de 5.

Mon pote a eu jusqu’à 11 unskippable… pic.twitter.com/xFoGQQHYgy —Austin (@H720Gaming) 13 septembre 2022

La nouvelle est tombée lorsque plusieurs habitués de YouTube ou les utilisateurs non premium ont commencé à se plaindre sur Twitter et Reddit qu’ils recevaient 5 publicités au lieu de 2, avant de pouvoir regarder leur vidéo YouTube.

Tous les téléspectateurs réguliers de YouTube ne sont pas confrontés à la situation « 5 annonces avant le début de votre vidéo », il semble donc que YouTube teste actuellement les eaux parmi les utilisateurs sélectionnés. À l’heure actuelle, la plupart des utilisateurs de YouTube ne reçoivent que jusqu’à 2 annonces avant le début de leur vidéo, mais on ne sait pas si le changement de format à 5 annonces sera bientôt déployé pour tous les utilisateurs YouTube non payants.

Ce mouvement peut conduire les utilisateurs réguliers vers des bloqueurs de publicités et d’autres versions « craquées » de YouTube. YouTube Vanced était l’une de ces applications YouTube tierces modifiées pour Android, qui avait son propre bloqueur de publicités.

Cela place les créateurs de contenu dans une position précaire, en particulier ceux qui ne dépendent pas des accords de marque et des parrainages. En augmentant le nombre d’annonces non désactivables diffusées, YouTube éloignera les téléspectateurs potentiels des créateurs qui s’appuient sur les annonces, et finalement de la plate-forme elle-même. De plus, si davantage de personnes sont obligées d’utiliser des bloqueurs de publicités de quelque manière que ce soit, les créateurs de contenu ne sont pas payés par Google Adsense.

