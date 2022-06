The Boys Showrunner partage l’histoire derrière le camée majeur de la saison 3

Cet article contient des SPOILERS mineurs pour la saison 3 de The Boys en révélant une apparition surprise en camée.

Les garçons a lancé sa troisième saison attendue sur Prime Video, et avec les trois premiers épisodes sont venus des moments plutôt choquants. Surplombant le chaos sanglant pendant un instant, une scène particulière qui avait laissé de nombreux fans stupéfaits était une apparition surprise de la légende hollywoodienne Charlize Theron. Cela marquerait la deuxième apparition dans une adaptation majeure de la bande dessinée pour Theron qui vient d’être vu dans une séquence post-crédit pour Doctor Strange dans le multivers de la foliepréparant apparemment son avenir dans l’univers cinématographique Marvel.

Mais comment a fait Les garçons réussi à faire venir Theron pour une apparition surprise, quelques semaines seulement après que les fans l’ont vue faire ses débuts au MCU? C’était simplement une question de bon timing, car ce n’était pas prévu de cette façon. Parler avec Collider, showrunner de la série Eric Kripke a expliqué que le camée s’est produit grâce au producteur exécutif Seth Rogen qui a contacté Theron après que les deux aient joué ensemble dans Le long coup. Theron était heureusement intéressé et Kripke était ravi car cela a aidé à démarrer la production de la saison 3 sur une bonne note.

« J’étais là à travailler avec elle ce jour-là et évidemment, c’est une actrice incroyablement géniale, mais cela m’a rappelé à quel point elle est drôle. Elle est profondément drôle et a un timing comique incroyable et le sérieux avec lequel elle a dit que la merde la plus ridicule que nous puissions mettre dans sa bouche était le baiser du chef. Je suis juste vraiment, vraiment reconnaissant parce que ça lance vraiment la saison.