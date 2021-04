L’album Scaled and Icy de Twenty One Pilots: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Twenty One Pilots est de retour et voici ce que nous savons sur la tracklist Scaled and Icy, la date de sortie et plus encore.

Vingt et un pilotes ont commencé à taquiner une nouvelle ère et il semble que leur Échelle et glacial l’album pourrait être l’un de leurs meilleurs à ce jour.

Depuis que Twenty One Pilots a mis fin à leur Tranchée campagne d’album en 2019, les fans ont supplié le duo de revenir avec de la nouvelle musique. L’année dernière (9 avril), Tyler Joseph et Josh Dun ont surpris les fans avec leur single « Level of Concern » mais, depuis lors, les garçons sont restés discrets sur un projet complet et ce que les gens peuvent attendre d’eux ensuite. C’est, jusqu’à maintenant.

Hier (6 avril), de nouveaux panneaux d’affichage et affiches de Twenty One Pilots sont apparus en ligne et les fans sont maintenant convaincus qu’un tout nouvel album appelé Échelle et glacial diminue en quelques semaines. Dans cet esprit, voici ce que nous en savons jusqu’à présent.

LIRE LA SUITE: Tyler Joseph de Twenty One Pilots dit qu’il n’est pas raciste suite à la controverse BLM



Twenty One Pilots Scaled and Icy: Tracklist, date de sortie et tout ce que nous savons. Image: Alimenté par Ramen

Quel est Échelle et glacial? Quand sort-il?

Selon des affiches qui ont fait surface en ligne, Échelle et glacial est le nom du nouvel album de Twenty One Pilots. Tyler et Josh n’ont encore rien dit d’officiel sur les affiches, mais les fans pensent qu’elles sont légitimes. Les affiches disaient: « Le nouvel album Scaled and Icy, tout se passe le 21 mai. » Ils taquinent également des illustrations, des cassettes et des CD physiques et une performance en direct.

Les fans ont également remarqué que des panneaux d’affichage avec un nouveau logo Twenty One Pilots ont commencé à apparaître dans les villes du monde entier. Sans oublier, un site appelé scaledandicy.com a fait surface en ligne et vous amène à une page appelée scaledandicy.com/shyaway avec une animation de gravure. Les fans pensent que «Shy Away» pourrait être le premier single de l’album.

En d’autres termes, il semble que nous pouvons nous attendre à ce qu’un projet complet de Twenty One Pilots soit abandonné le mois prochain le 21 mai avec un single en tête très bientôt. Échelle et glacial est également un anagramme de «Clancy Is Dead» et la phrase est apparue sous forme de code sur le site Web DEMA. Les fans pensent que l’album sera lié au folklore DEMA exploré dans les précédents projets TØP.

Quel est le Échelle et glacial tracklist?

Dans l’état actuel des choses, aucun officiel Échelle et glacial tracklist a été annoncé. Cependant, une tracklist pour le projet est apparue sur Genius le dimanche 5 avril et elle contenait des morceaux nommés «Good Day», «Choker», «Shy Away», «The Outside» et «Never Take It». La page Scaled and Icy et les pages de piste individuelles ont depuis été supprimées de Genius, mais les fans ont pris des captures d’écran.

Il est actuellement difficile de savoir si «Level of Concern» fait partie de l’album ou non ou quel sera le son général. Cependant, les fans pensent que Jenna Joseph a accidentellement divulgué une partie d’une nouvelle chanson après que quelqu’un a été entendu dire « sommes-nous autorisés à écouter ça? » dans une récente vidéo Instagram avec sa famille à Pâques.

C’est tout ce que nous savons pour le moment, mais nous vous tiendrons au courant de tout Échelle et glacial mises à jour.

