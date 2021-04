Partage de compte PS4: voici comment partager des jeux & Co.

Les joueurs généreux font attention: les joueurs PlayStation deviennent de bons samaritains lorsqu’ils rendent leur bibliothèque de jeux numériques accessible à quelqu’un d’autre grâce au partage de compte PS4 – sans restrictions majeures. Nous expliquons comment faire cela ici.

Note importante Sony lui-même autorise uniquement le partage de comptes avec les membres de la famille du même foyer. Cependant, le transfert de jeux et de données de connexion n’est pas autorisé selon les termes et conditions. Le partage de votre compte PS4 est à vos propres risques.

Avant de partager votre compte PS4, vous devez réfléchir attentivement à qui vous confiez vos données sensibles. Vous devez donner au bénéficiaire vos données d’accès personnelles au PlayStation Network – si vous ne pouvez pas y être à chaque fois et entrez le mot de passe vous-même. Et bien sûr, le deuxième utilisateur a toujours besoin de sa propre PS4 pour pouvoir télécharger et jouer aux jeux stockés dans votre compte.

Partage de compte PS4: définir le système PS4 principal et secondaire

Si vous souhaitez partager votre compte, votre PS4 doit d’abord être modifiée de la console principale à la console secondaire dans votre compte. Pour ce faire, allez dans l’élément de menu « PlayStation Network / Account Management » dans les paramètres PS4, sélectionnez l’élément « Activer comme PS4 principale » puis « Désactiver ». Ne vous inquiétez pas: le compte PSN ne sera pas fermé, mais la PS4 sera simplement enregistrée comme système secondaire du compte.

Dans les paramètres PlayStation, vous devez modifier la console principale et secondaire de votre compte.



La personne qui devrait bénéficier de votre compte partagé doit maintenant se connecter avec vos données de connexion sur sa propre PS4. Elle doit donc créer un nouvel utilisateur avec votre identifiant, puis activer sa console en tant que PS4 principale du compte (maintenant plus ou moins partagé) dans les paramètres du compte.

Elle fait donc le contraire dans le menu de sa PS4: « Paramètres PS4″> « PlayStation Network / Account Management »> « Activer comme PS4 principale »> « Activer ». La confirmation doit indiquer que cette PS4 est désormais la console principale de votre compte.

Partager PS Plus: jeux et licences

Maintenant, tout est mis en place. Le nouveau deuxième utilisateur de votre compte PS4 peut désormais parcourir votre bibliothèque de jeux et télécharger ce qui l’intéresse sur sa PS4. Il peut également faire glisser du contenu DLC (télécharger des extras) tels que des extensions et des jeux PS Plus (si vous êtes membre) sur son système.

Les jeux du programme PS Plus (ici: le jeu de rôle « Bloodborne ») peuvent également être partagés.



Cependant, pour qu’il puisse également y jouer avec son propre compte PS4, les licences des jeux doivent être restaurées. Pour ce faire, allez dans « Paramètres »> « PlayStation Network / Gestion du compte »> « Restaurer les licences » directement après avoir téléchargé la PS4 du deuxième utilisateur dans le compte partagé.

Le co-utilisateur peut désormais laisser votre compte sur sa PS4, passer à son propre compte PSN et jouer aux jeux chargés depuis votre bibliothèque. Il ne devrait donc y avoir aucun problème avec les données sauvegardées, avec le jeu simultané ou avec les trophées gagnés.

Il est important que la division entre le système PS4 primaire et secondaire reste, comme expliqué dans la première étape – c’est la seule façon dont le partage de compte PS4 fonctionne en permanence.

La troisième étape: acheter des jeux ensemble

Un autre gros avantage concerne l’achat de nouveaux jeux. Maintenant, vous et l’autre personne pouvez partager le prix d’achat et acheter de nouveaux jeux et contenus téléchargés ensemble – à condition qu’ils soient d’abord achetés pour votre compte principal partagé, mais sur la PS4 du co-utilisateur. Cela doit être fait car les licences des jeux sont créées sur la PS4 principalement définie.

Immédiatement après le téléchargement de nouveaux jeux, les licences doivent être restaurées comme décrit ci-dessus et le jeu doit être démarré et testé au moins brièvement sur la PS4 principale. Vous pouvez ensuite utiliser le compte principal pour télécharger le jeu sur votre propre PS4, qui est définie comme secondaire – une entreprise quelque peu déroutante, mais qui en vaut la peine, car les deux utilisateurs peuvent également obtenir de nouveaux titres AAA de cette manière.

Les diapositives téléchargées sont disponibles pour les deux utilisateurs – si vous suivez le bon ordre.



Y a-t-il des limites ou des inconvénients?

Cependant, le partage n’est plus applicable dès que la division entre le système PS4 primaire et secondaire est annulée et que les licences reviennent au titulaire du compte. Dès que la division stricte «compte principal plus PS4 secondaire sur le premier appareil» et «compte principal plus PS4 primaire sur le deuxième appareil» est secouée, un verrou apparaîtra soudainement sur le symbole de jeu respectif sur le deuxième appareil et jouera le jeux partagés le compte du deuxième utilisateur est impossible.

Un inconvénient du partage est qu’avec la PS4 configurée comme secondaire, il n’est plus possible d’établir une connexion de lecture à distance avec d’autres appareils tels que la PlayStation Vita. Une troisième personne ne peut pas non plus rejoindre le partage de compte PS4, car il n’y a que l’option de configuration principale ou secondaire de la PS4.

Résumé