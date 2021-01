Les prévisions des Simpson pour 2021 sont terriblement précises et les fans sont secoués

Sept jours après le début de janvier 2021 et il semble que l’une des prédictions des Simpsons se réalise déjà.

Les Simpsons a l’habitude de faire des prédictions effrayantes et il semble que leurs prédictions pour 2021 ne soient pas différentes.

Hier (6 janvier), des partisans de Donald Trump sont entrés par effraction dans le bâtiment du Capitole après que l’AP a annoncé que les démocrates avaient pris le contrôle du Sénat lors des élections en Géorgie. Les images des émeutes et des vols de terroristes sont immédiatement devenues virales en ligne, de nombreuses personnes dénonçant la violence des auteurs et l’absence totale d’action des forces de l’ordre pour les arrêter.

Quatre personnes sont mortes depuis lors de l’attaque. À la suite de la triste nouvelle, Les Simpsons Les fans ont remarqué que l’émission télévisée prévoyait essentiellement que quelque chose comme cela se produirait en janvier 2021 dans leur spécial Halloween l’année dernière.

Que sont Les Simpsons Prévisions 2021?



Prédictions Simpsons 2021: les fans ne peuvent pas croire à quel point ils sont précis. Image: Renard

Dans The Simpsons Treehouse of Horror XXXI, c’est le jour des élections américaines en 2020 et Homer dort à travers. On nous montre ensuite le jour de l’inauguration, le 20 janvier 2021, et le chaos total s’est assuré. La série dépeint une apocalypse Doomsday dans laquelle les États-Unis se sont tournés vers la guerre. Bien qu’une apocalypse ne se déroule pas encore, les similitudes entre l’épisode et la vie réelle sont évidentes.

Une personne a tweeté une capture d’écran de l’écriture de l’épisode: « Je veux savoir qui sont réellement les auteurs des simpsons ». D’autres fans ont ensuite commencé à partager d’autres clips de la série qui correspondent à ce qui s’est passé. Dans une photo, Homer vole la propriété du gouvernement. Dans un autre, des personnages peuvent être vus émeutes et pénétrer par effraction dans un bâtiment gouvernemental.

Ce n’est pas la première fois que Les Simpsons semblent prédire les événements récents. Dans le passé, les fans ont fait valoir que cela prédisait la montée en puissance de Trump et la pandémie de coronavirus.

Les Simpsons Treehouse of Horror XXXI prédit également la famine mondiale et les robots dépassant le monde cette année, de sorte qu’aucune de ces prédictions ne se réalise.

.

