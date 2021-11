Marvel’s Avengers déverse des microtransactions de booster d’XP dommageables

LEGO 76166 Marvel Super Heroes La Tour de Combat des Avengers V29 Idée Cadeau, Jouet Fille et Garçon 8 Ans et Plus

Les aventures de super-héros changent d’échelle avec L’armure robot de Miles Morales LEGO Marvel Spider-Man (76171). Grâce aux membres articulés et aux toiles électriques extra-longues, les méchants sont neutralisés. Inclut une figurine de Miles Morales et un robot à construire, une grande toile qui tient dans les mains du robot et de la figurine et de plus petites toiles qui s’attachent aux jambes et autres parties du robot. Les enfants peuvent placer la figurine dans le cockpit de l’immense robot articulé pour revivre leurs scènes favorites des films, créer leurs propres aventures et combattre d’autres robots de leur collection. Pour s’amuser encore plus en construisant, l’application gratuite LEGO Instructions de montage inclut le guide numérique Instructions PLUS qui permet aux enfants de zoomer, faire pivoter et visualiser leur set en construisant. Ce jouet de construction robuste mesure plus de 12 cm de haut, une dimension idéale pour le jeu de rôle. Une fois la journée terminée, il constitue une magnifique pièce à exposer dans une chambre d’enfant.