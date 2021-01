Cyberpunk 2077: Dois-je rembourser son argent à Viktor ou garder 21 000 Eddies?

Après vous le Ripperdoc Viktor dans Cyberpunk 2077 a rendu un service amical après une mission dans la première partie du jeu, sur laquelle nous ne voulons pas élaborer pour des raisons de spoiler, il y en a une nouvelle mission secondaire avec Viktor a a faire.

le Mission secondaire « Payée en totalité » prévoit que vous apportiez de l’argent à Viktor, car après tout cela, vous lui devez encore quelque chose. Les tourbillons sont en fait un peu, au moins vous devriez 21 000 euros payez-lui.

Mais qu’est-ce que j’obtiens si je rembourse à Viktor cette grosse somme et dois-je le faire? Cette question se pose immédiatement lorsque nous avons ce montant en tête.

Cyberpunk 2077: Ripperdoc va-t-il rembourser Viktor ou pas?

Y a-t-il une récompense pour avoir réussi le paiement intégral? Oui, tu ne reçois pas seulement Cred de rue pour cette mission secondaire, vous pouvez également Acheter des cyberwares de Viktor et bloquez-le, si vous faites bien avec le Ripperdoc.

Par exemple, Vik vend le cyberware Kiroshi Optics MK.3, c’est l’un des meilleurs systèmes oculaires dans le jeu.

Quand dois-je payer les tourbillons? Si vous décidez de rembourser votre vieil ami, il n’est pas nécessaire de le précipiter. C’est bien que vous puissiez ensuite acheter des cyberwares utiles à Viktor, mais cela ne vous aide pas vraiment dans les premiers stades du jeu de toute façon. Par exemple, certains cyberwares en définissent un Niveau devant, les autres sont faciles immensément cher.

Cela signifie donc que vous devez d’abord rassembler les 21 000 tourbillons, puis l’argent pour la technologie. En conséquence, la mission secondaire peut attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que vous ayez plus d’argent à un moment donné. En attendant, faites divers travaux et autres missions secondaires et principales.

Puis-je simplement garder mon argent? Oui. Comme vous pouvez le voir, vous n’avez pas à payer Viktor avec Eddies. Vous pouvez également facilement jouer à travers le jeu sans terminer cette mission secondaire. C’est possible dans tous les cas.

Que dit le facteur moral? En fin de compte, une autre question demeure: que fait un vrai homme d’honneur? Précisément! Il va sans dire qu’il rembourse ses dettes jusqu’au dernier sou – et bien sûr cela s’applique à tout le monde. Après tout, on ne peut pas tenir pour acquis que quelqu’un devrait vous prêter autant d’argent ou, comme dans ce cas, même vous sauver la vie encore et encore. De ce point de vue, vous ne pouvez pas éviter de payer le bon vieux Vik de toute façon. Ou pourriez-vous concilier cela avec votre conscience?

