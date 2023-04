Pourquoi les hommes détestent Taylor Swift ?

Une femme sur TikTok a brisé l’intersection entre la misogynie et les hommes qui n’aiment pas Taylor Swift.

Swift, qui est au milieu de sa tournée éclair Eras, est souvent considérée comme un paratonnerre pour un certain type de féminisme, et avec cela, un certain niveau de réaction misogyne se présente sous la forme d’un rejet de l’impact artistique de Swift.

Mais une femme ne défend plus cette attitude patriarcale. La Swiftie autoproclamée nommée Phoebe a légendé son message en notant que « les hommes hétéros vont être fous de celui-ci et je vais en profiter. »

Alors, pourquoi certains hommes détestent Taylor Swift ?

Probablement parce qu’ils détestent les femmes en général.

C’est du moins ce que pensent certains fans, comme Phoebe. Elle a posté des images d’elle-même avec la chanson « Mad Woman » de Swift jouant en arrière-plan. Dans son message, elle a déclaré: « Je croirai toujours que la façon dont un homme parle [and] ce que ressent Taylor Swift est TOUJOURS révélateur de la façon dont ils voient et traitent les femmes.

« Que vous soyez un Swiftie ou non, les hommes qui détestent Taylor Swift puent absolument la misogynie et sont un énorme drapeau rouge », a-t-elle poursuivi. « Haïr les choses simplement parce que vous n’êtes pas le public cible pour elles montre un tel manque d’empathie et aussi un mépris général pour ce public cible (les femmes principalement). »

Phoebe a ensuite posé la question : « Si vous ne pouvez pas avoir de respect pour ce que tant de filles aiment et adorent, alors comment pouvez-vous vraiment nous respecter ? »

Une personne dans les commentaires a résumé succinctement le problème en déclarant: « Sa musique ne doit pas être la tasse de thé de tout le monde… mais une excuse comme tout ce qu’elle écrit est que ses ex se sentent si incroyablement misogynes. » Un autre commentateur a déclaré : « Si un homme déteste Taylor Swift, c’est parce qu’il n’est pas un homme et qu’il se sent attaqué par tout ce qu’il chante. »

Swift a souvent été la cible de vitriol misogyne et chauvin.

À partir du moment où Swift a commencé à écrire et à chanter avec témérité et intrépidité, elle a été rabaissée par des gens qui sont clairement mal à l’aise avec une femme présentant ces traits.

L’une des critiques les plus courantes à son encontre est qu’elle n’écrit « que » sur ses ex, mais elle écrit également sur son expérience quotidienne en tant que femme dans un monde qui refuse souvent aux femmes une voix. Ses paroles abordent les thèmes de l’amour, de la perte, de l’amitié, de la croissance et de la séparation, qui relèvent tous de l’expérience émotionnelle humaine de base.

Même s’il était vrai que Swift écrivait des paroles « détestant les hommes » à tout moment, cela la rendrait-elle pire que les innombrables artistes masculins qui parlent des femmes de manière désobligeante ?

Swift, dans sa musique et dans la vie, a eu l’audace de tenir les hommes responsables et a appris à une génération de femmes à faire de même. Si cela rend quelqu’un fait, c’est probablement parce qu’il préfère que les femmes n’utilisent pas leur voix ou ne se défendent pas.

Bien que tous les arts ne reflètent pas la vie exacte de tous ceux qui les consomment, il y a une valeur inhérente à apprendre à au moins apprécier le travail qui n’est pas fait en tenant compte de votre groupe démographique spécifique.

Dans une interview de 2015 avec Maxim Magazine, dans laquelle elle a été nommée numéro un sur leur liste annuelle Hot 100, qui en soi peut être considérée comme problématique, Swift a abordé la question de la misogynie.

Histoires liées de YourTango :

Lorsqu’on lui a demandé de devenir «plus vocal» sur le féminisme, Swift a analysé le double standard présent dans la production d’un travail créatif. Elle a déclaré qu ‘«un homme écrivant sur ses sentiments depuis un endroit vulnérable est courageux; une femme écrivant sur ses sentiments depuis un endroit vulnérable partage trop ou pleurniche.

Elle a poursuivi en notant à juste titre que « la misogynie est ancrée chez les gens dès leur naissance ».

Pour les hommes, ignorer l’expression artistique des artistes féminines comme ne valant pas leur temps, uniquement parce qu’elle ne leur parle pas directement, met en valeur une vision du monde étroite qui ne laisse pas de place à la diversité des expériences.

Alexandra Blogier est rédactrice au sein de l’équipe d’information et de divertissement de YourTango. Elle couvre les potins sur les célébrités, l’analyse de la culture pop et tout ce qui concerne l’industrie du divertissement.