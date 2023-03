Les premières images de The Well avec Lauren LaVera sont publiées

Le prochain film d’horreur Le puits a publié ses premières images du film, qui sera réalisé par Federico Zampaglione, qui a également co-écrit le film aux côtés de Stefano Masi. Lauren LaVera jouera le rôle principal, rejoint dans le film par Claudia Gerini, Giovanni Lombardo Radice, Linda Zampaglione, Jonathan Dylan King, Lorenzo Renzi, Taylor Zaudtke, Gianluigi Calvani et Yassine Fadel.

Voici le résumé officiel de l’intrigue du film de la rue Morgue :

« THE WELL met en vedette LaVera dans le rôle de Lisa Gray, une restauratrice d’art en herbe, qui se rend dans un petit village italien pour ramener une peinture médiévale à son ancienne gloire. Elle ne sait pas qu’elle met sa vie en danger à cause d’une malédiction maléfique et d’un monstre. né du mythe et de la douleur brutale. »

En plus de LaVera qui a l’air terrifiée par quelque chose dans une pièce faiblement éclairée sur une image, une seconde montre Lisa semblant affronter

Le personnage de Gérini. La troisième image représente Radice, alias John Morghen, se tranchant la gorge avec du sang coulant de sa bouche. Si vous connaissez la filmographie de Radice, vous saurez que ce n’est pas la chose la plus macabre qui se produise pendant un film dans lequel il a joué.

Le puits sera produit par Masi et Morio Pezzi, tandis qu’Andrea Arnone sera le directeur de la photographie. Carlo Diamantini sera responsable des effets spéciaux, tandis que Federica Puglielli s’occupera du maquillage. Antonella Balsamo sera la costumière, tandis que Blazej Wasiak sera le scénographe.

Zampaglione est un musicien et cinéaste connu pour avoir réalisé deux films d’horreur différents dans le passé. Il y a Ombre, qui suit un soldat qui part en expédition à vélo où il rencontre la fille de ses rêves et un groupe d’habitants violents. Il y a aussi Tupla : Démon du Désir, à propos d’une série de meurtres impliquant une femme d’affaires travaillant au noir dans un club privé. Zampaglione l’a dit à Bloody Disgusting concernant son retour dans le genre.

« Me voici… de retour sur le cheval de l’horreur ! J’aime profondément ce genre, car il parle à l’âme humaine, enquête sur nos peurs inconnues et se perd dans l’obscurité profonde tout en s’accrochant à une lame de lumière. Le puits pousse aux émotions les plus extrêmes, détruisant la frontière entre la réalité et la fantaisie, le bien et le mal, la vie et la mort. Vous découvrirez que le mal a de nouvelles profondeurs. »