The Last of Us : Ce qu’il faut savoir sur l’épisode supplémentaire

HBO Max

The Last of Us a publié un épisode spécial qui est maintenant disponible en streaming.

©IMDBHBO a préparé un épisode spécial pour les vrais fans de The Last of Us

Si vous voulez voir plus de Le dernier d’entre nous C’est encore possible et il n’est pas nécessaire d’attendre la deuxième saison, car HBO Max a ajouté un épisode supplémentaire à sa collection pour en savoir plus sur Joel et Ellie, mais aussi sur Pedro Pascal et Bella Ramsey, qui leur donnent respectivement vie.

C’est à propos de l’épisode Faire du dernier d’entre nousd’une durée totale de 31 minutes et que promet d’emmener les téléspectateurs dans les coulisses avec les acteurs et l’équipe de la production pour voir comment ils ont donné vie à cette série originale de HBO.

« C’était une tâche énorme pour tout le monde. Je ne voulais pas montrer l’action de l’ordinateur. Je voulais montrer la réalité« , soulignent les créateurs lors de l’épisode supplémentaire qui non seulement enseigne les difficultés d’enregistrement Le dernier d’entre nousmais aussi le côté fun du tournage de la série.

Autre contenu supplémentaire de Le dernier d’entre nous sur HBO Max incluent le récapitulatif du chapitre 8 et le podcast de l’épisode 9: Seek the Light, ce dernier avec l’hôte Troy Baker et les showrunners Craig Mazin et Neilg Druckmannqui a discuté de l’épisode avec Ashley Johnson, qui a joué Ellie dans le jeu vidéo et la mère d’Ellie dans la saison d’action en direct.

Ce chapitre est parfait pour attendre la deuxième saison de Le dernier d’entre nousqui pourrait commencer à enregistrer cette année et dont la sortie est prévue en 2026, puisque derrière les caméras montre précisément à quel point il est laborieux et ambitieux de mener à bien ce projet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?