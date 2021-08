L’équipe de développement dévoilée sur le nouveau jeu vidéo South Park

Cette semaine s’est avérée vraiment lucrative pour Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de la satire animée acclamée « South Park », qui n’ont pas seulement assuré l’avenir de la série pendant six saisons supplémentaires sur Comedy Central. Ils ont également conclu un accord avec Paramount + pour le développement de 14 films exclusifs pour leur catalogue.

Après cette extension de la franchise, il serait annoncé qu’un nouveau jeu vidéo « South Park » serait en route, bien qu’il ait été confirmé que, contrairement à ses deux derniers titres, il n’aurait pas la participation du studio Ubisoft, ce qui soulèverait quelques doutes chez les fans de la série.

Un récent article de Bloomberg note que ce nouveau jeu vidéo South Park sera développé en interne par l’équipe de South Park Studios. Cette information viendrait directement de Matt Stone, qui a confirmé au médium que ce serait la même équipe de travail dans la série qui serait en charge du développement du jeu vidéo.

Bien que cela indiquerait que l’équipe de développement a déjà une idée du thème de ce nouveau titre de « South Park » pour consoles, jusqu’à présent, aucune autre information sur son contenu ou sa date de sortie possible n’a été confirmée.

Même si Parker et Stone ont été fortement impliqués dans le développement des deux récents jeux vidéo South Park sur consoles, les deux titres présentaient de grands studios entre les deux. « The Stick of Truth » en 2014 a été développé par Obsidian Entertainment, un studio spécialisé dans les RPG, tandis que « Fractured But Whole » en 2017 a été développé par Ubisoft. La société française serait en charge de la publication des deux jeux.

Le rôle d’Ubisoft dans ce nouveau jeu « South Park » est encore inconnu. Bien que le jeu soit développé en interne, il est possible que l’équipe ait besoin d’une entreprise plus importante pour réaliser sa publication, à l’image du rôle que Square Enix a joué avec « Marvel’s Avengers » l’année dernière.