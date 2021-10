Vous : date et heure de sortie de la saison 3 sur Netflix

Il y a de moins en moins de temps pour le retour de Tu avec sa troisième saison sur le service de streaming Netflix, après presque deux ans depuis la première de son deuxième opus. Il s’agit de l’un des lancements de plateformes les plus attendus du mois, avec une autre des séries les plus populaires telles que l’émission Luis Miguel. Si vous ne voulez rien manquer, continuez à lire et voir à partir de quelle heure il sera disponible dans votre pays.

Ainsi que d’autres grandes productions cinématographiques et télévisuelles, ce programme a également été touché par la pandémie de coronavirus et son tournage a dû être reprogrammé plus d’une fois. Finalement, début novembre 2020, il a été annoncé sur les réseaux sociaux que les acteurs étaient déjà sur le plateau d’enregistrement pour prendre en charge le prochain lot d’épisodes.

Penn badge sera de retour dans son rôle de Joe Goldberg, tandis que Victoria Pedretti Elle reprendra également son rôle de Love Quinn pour la série basée sur le best-seller éponyme de Caroline Kepnes. L’un de ceux qui rejoignent le casting pour les nouveaux chapitres est Scott speedman comme Matthew, un PDG d’une entreprise qui influencera l’histoire de Joe d’une manière ou d’une autre.

De quoi s’agit-il vous 3? Résumé officiel : « Dans la saison 3, Joe et Love, qui sont maintenant mariés et ont un bébé, ont déménagé à Madre Linda, une enclave chaleureuse du nord de la Californie où ils sont entourés d’entrepreneurs technologiques d’initiés, de mamans blogueuses critiques et de célèbres biohackers sur Instagram. Joe se livre à son nouveau rôle de mari et de père, mais craint l’impulsivité mortelle de Love. Et d’un autre côté, il y a son cœur. Est-il possible que la femme qu’il cherche depuis tout ce temps habite juste à côté ? S’échapper d’une cage dans un sous-sol est une chose, mais qu’en est-il de la prison d’un mariage de carte postale avec une femme qui connaît tous vos trucs ? Bon, s’en échapper sera beaucoup plus difficile. ».

+ Quand la troisième saison de You est-elle diffusée en avant-première ?

Comme l’a confirmé le streaming début septembre, Les dix épisodes qui composent la troisième saison de You seront disponibles sur Netflix ce vendredi 15 octobre. Si vous êtes en Amérique latine, vous devriez vous lever tôt pour voir les nouveaux chapitres avant tout le monde.

+ À quelle heure êtes-vous 3 sur Netflix ?

Mexique, Colombie, Équateur, Pérou, Panama : 02h00

Paraguay, Bolivie, Venezuela et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Brésil et Uruguay : 04h00

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂