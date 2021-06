Les photos du tournage d’Obi-Wan Kenobi enveloppent Ewan McGregor dans un linceul de mystère

Avec beaucoup Guerres des étoiles spin off series’ en production pour le moment, il est difficile de savoir qui filme actuellement quoi. Pendant que Voleur un‘s Andor la série vient juste de faire tourner les caméras, Le livre de Boba Fett est apparemment arrivé à la fin du tournage et nous savons que la troisième saison de Le Mandalorien est en route pour nous l’année prochaine. Cependant, il ne fait aucun doute ce que fait Ewan McGregor dans le Guerres des étoiles univers alors qu’il commence à tourner son retour dans la franchise en tant que Obi Wan Kenobi, et sa première vue sur le plateau a été révélée dans une série de photos publiées sur Twitter.

Bien que nous ayons vu certaines des icônes Guerres des étoiles lieux qui figureront dans la série, nous avons enfin eu notre premier aperçu de Ewan McGregor et son nouveau costume qu’il portera dans le spectacle… enfin, ses bottes au moins. Oui, comme on peut s’y attendre, il existe un niveau de secret autour de l’ensemble qui se reflète dans de nombreuses productions Disney en cours en ce moment, et les images de McGregor ne sont pas différentes, avec l’acteur drapé d’un linceul noir qui tout mais cache ce qu’il porte en dessous.

Ewan McGregor sur le tournage du prochain Disney+ #ObiWan série https://t.co/ntGlILSW4J – Mises à jour du film (@FilmUpdates) 12 juin 2021

Emergeant à côté d’un panneau qui semble ironiquement prêt « Photographie restreinte », les images montrent McGregor descendant les escaliers à travers le lot sous le couvert d’un drap noir. Alors que les premiers plans ne trahissent rien du tout, un cliché pris de l’acteur à mi-enjambée révèle la jambe et les bottes d’Obi-Wan cachées en dessous. Bien que ce ne soit qu’un aperçu fugace de la façon dont le personnage apparaîtra dans la série qui se déroulera entre les événements de La revanche des Sith et l’original Guerres des étoiles.

McGregor a récemment expliqué à quel point le travail sur le film était si différent de la dernière fois qu’il avait joué le maître Jedi, s’émerveillant de la mesure dans laquelle la technologie utilisée pour placer les personnages dans l’environnement du film était comme « le début d’Hollywood ». McGregor a poursuivi en disant plus.

« J’aime ça. C’est comme le début d’Hollywood. C’est presque comme quand ils avaient des décors à trois faces tous alignés, et un groupe de gars avec des caméras à remontage automatique, et vous alliez juste d’une scène à l’autre, un arrière-plan à l’autre. Eh bien, nous faisons un peu la même chose, sauf que l’arrière-plan change au lieu de la scène. Je suis excité parce que j’ai l’impression que tout est possible maintenant. Que vous pouvez inventer des trucs, des intérieurs ou des extérieurs qui n’existent pas dans le monde réel, et nous mettent dans cet environnement. Et aussi, vous n’avez jamais à voler. Je veux dire, voyager a été formidable pendant les 30 premières années de ma carrière, mais maintenant je veux juste rester à la maison. Je veux juste conduire pour aller au travail et rentrer du travail en voiture. Je veux un bon travail. «

le Obi Wan Kenobi La série verra également le retour de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador, ainsi que de Joel Edgerton et Bonnie Piesse reprenant respectivement leurs rôles d’Owen et de Beru Lars. La série devrait arriver sur Disney+ l’année prochaine.

