Square Enix annonce un nouvel événement d’exposition numérique

Square Enix a annoncé une nouvelle exposition numérique similaire à Nintendo Direct est prévu pour le 18 mars.

Une émission Square Enix Presents aura lieu. le 18 mars prochain à 10h (heure du Pacifique). Cela durera 40 minutes. pic.twitter.com/Pj6LWKLheF – Chercheur levi ackerman (@ levikun05)

Le développeur et l’éditeur du jeu ont partagé la nouvelle via un nouvel article sur leur blog officiel. L’événement numérique, appelé « Square Enix présente », affichera les dernières mises à jour pour divers titres de Square Enixainsi que la première mondiale de la prochaine entrée en franchise « La vie est étrange ».

La première édition de Square Enix présente Ça va durer « Environ 40 minutes » sur un nouveau site internet dédié, ainsi que sur les chaînes Twitch et YouTube de Square Enix à partir de À partir de 10 h 00 à 19 h 00 BST.

En plus de la révélation de « La vie est étrange », la vitrine présentera également d’autres jeux tels que «Outriders», «Marvel Avengers», «Balan Wonderland», «Just Cause Mobile» et une célébration de 25e anniversaire de « Tomb Rider ». De nouveaux jeux mobiles devraient également être révélés pendant le spectacle.

On sait peu de choses sur le prochain jeu de « La vie est étrange », devrait avoir un nouveau protagoniste avec un « Un nouveau pouvoir fascinant. » Articles précédents dans la série d’aventures narratives épisodiques Ils se sont concentrés sur différents personnages, thèmes et pouvoirs.