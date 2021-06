Les photos de la petite sirène donnent un premier aperçu de Halle Bailey dans le rôle d’Ariel de Disney

L’un des remaniements en direct de Disney les plus attendus de leurs propres classiques animés est La petite sirène. Suite au succès de Le Roi Lion, Aladdin, Le Livre de la Jungle et plus encore, le film de 1989 qui présentait Ariel, Sebastian le crabe, Flet le poisson et la méchante Ursula la sorcière des mers était toujours en tête de liste des autres films que Disney pouvait réinventer pour un nouveau public. Alors que les nouvelles sur le tournage du film ont été minces sur le terrain, aujourd’hui, des plans ont fait surface en ligne, donnant notre première vue de Halle Bailey en tant que princesse aquatique titulaire.

Republié de @FilmUpdateMedia Premier regard sur Halle et Jonah sur le tournage de TLM. pic.twitter.com/4ouBFlpuh8 – Le remake d’action en direct de la petite sirène. (@mermaid_remake) 10 juin 2021

Halle Bailey est surtout connue pour son rôle dans ABC Family’s Cultivé-ish, et son casting dans le film fait d’elle la première actrice noire à jouer le personnage. D’autres annonces ont révélé que Daveed Digs exprimerait Sebastian le crabe, Jacob Tremblay chanterait pour Flounder et, et cela me fait un peu mal, Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula. Ok ça me fait très mal, mais c’est comme ça.

Avec le tournage du film en cours en Italie, ce n’était qu’une question de temps avant que quelqu’un réussisse à prendre une photo sournoise des stars en action, et c’est arrivé aujourd’hui avec deux photos de tournage mettant en vedette Bailey sur une plage italienne avec sa co-star Jonah Hauer-King, qui joue le prince Eric, l’amour d’Ariel, dans ce qui semble être des répétitions pour des scènes que nous nous attendons à ce qu’ils tournent pour de vrai très bientôt.

L’emplacement et les images suggèrent que la scène qu’ils filment se déroule après qu’Ariel a sauvé Eric d’un naufrage. Les images montrent Bailey portant un costume CG, ce qui signifie qu’une grande partie de sa forme aquatique sera créée en post-production. Il y a quelques années à peine, avoir un personnage principalement fabriqué à partir de CGI nous ferait peur, mais avec les récents progrès technologiques, le résultat devrait être époustouflant.

Ce genre de chose, cependant, devra attendre jusqu’à ce que nous obtenions une bande-annonce dans le futur. Pour l’instant, nous devons nous contenter des images légèrement floues que nous avons aujourd’hui. S’il y aura d’autres petits détails comme celui-ci dans les prochaines semaines maintenant que le tournage bat son plein, nous devrons attendre et voir, mais comme pour de nombreuses propriétés Disney, les fans prendront tout ce qu’ils peuvent obtenir.

La petite Sirène est réalisé par Rob Marshall, qui n’est pas étranger aux longs métrages musicaux ou à Disney. Il a réalisé la version cinématographique nominée aux Oscars de Chicago en 2002, Dans les bois en 2014 et a récemment ramené la nounou préférée de Disney sur les écrans avec Le retour de Mary Poppins.

Le script du film est de Jane Goldman, dont la gamme de genres a inclus le fantastique fantastique de plusieurs X Men films, horreur avec La femme en noir, la comédie en bande dessinée Déchirer, foutre une branlée, et la plus récente adaptation de Daphne Du Maurier Rébecca. L’auteur-compositeur et pilier de Disney, Alan Menken, revient une fois de plus pour ajouter quatre nouvelles chansons à sa bande originale, qui comprenait des classiques tels que Under The Sea et Kiss the Girl, comme il l’a fait pour l’action en direct. Aladin et La belle et la Bête refait. Il n’y a actuellement pas de date de sortie pour La petite Sirène, mais nous nous attendons à ce qu’il arrive vers la fin de 2022.

