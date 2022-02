The Final Call : des clichés qui ne nous préparent pas aux surprises du film

La revue

The Final Call est une histoire d’horreur traditionnelle avec des clichés qui fonctionnent bien et ne nous préparent pas à toutes les surprises que réserve le film.

©IMDBLe dernier appel

La scène de Le dernier appel est une petite ville américaine de la fin des années 80 où un petit nouveau arrive pour s’installer tout en cachant un passé mystérieux qu’il veut mettre derrière lui. Sa relation avec sa mère n’est pas des meilleures et dans le cadre du nouveau lycée qu’il fréquente, il rencontre Tonya (Erin Sanders)une jeune femme séduisante qui sera le prétexte à Chris (Chester Rushing) faire partie d’un groupe de « amis rebelles ».

De cette façon, nous avons le nouveau garçon, la mauvaise fille et le reste des protagonistes de cette histoire d’horreur qui commence par de nombreux clichés du genre. Dans ce cas, les frères sont ajoutés Zack (Mike Manning)le mauvais garçon, et Brett (Sloan Morgan Siegel), le drôle du groupe. Ils en veulent tous à Edith Cranston Lin Shayeune femme qui avait une crèche pour garçons et était accusée de la disparition d’un des jeunes dont elle avait la garde.

The Final Call est cliché mais surprenant

La musique du film accompagne bien et contribue à l’atmosphère de suspense qui grandit au fil des minutes. La bande est courte et a un développement lent. Il bénéficierait d’un autre personnage au sein du groupe de « copains » qui finissent par agir comme des victimes dans le mystérieux jeu de l’appel qui leur est posé vers la fin du récit avec la participation du mari d’Edith : Edouard (Tobin Bell).

Point en faveur de la production pour avoir choisi Lin Shaye et Tobin Bell au casting du film. Ses entrées dans le genre : La nuit du démon et Le jeux de la peur Ils sont reconnus par les amateurs d’horreur et une partie du public sera sûrement séduit grâce à la participation de ces acteurs qui ont un talent avéré pour ce genre de film.

Les situations dans lesquelles la véritable horreur surgit dans le film nous rappellent des classiques tels que Cauchemar sur Elm Street ou le moins connu Le vaisseau de la mortoù les personnages en question sont hantés par de vieux souvenirs ou leurs pires peurs afin que nous puissions ressentir la peur profonde qu’ils ressentent dans ces moments qui nous paralysent en raison de leur intensité.

Le film est orné de stéréotypes du genre horrifique mais il n’en est pas moins intéressant pour cela. Peut-être que plus de personnages et une durée plus longue auraient pu en bénéficier. On en veut plus et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Le dernier appel Cela ressemble à une histoire qui pourrait être « découvert » à l’avance, mais il y a quelques surprises en cours de route qui en font un film d’horreur « de valeur ».

