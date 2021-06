« Grey’s Anatomy »: Sara Ramírez, quelles leçons de vie le rôle de Callie Torres vous a-t-il laissées ?

Sans aucun doute, le Dr Callie Torres est l’un des personnages les plus aimés de « L’anatomie de Grey», A tel point que certains fans du drame médical réclament encore son retour. L’actrice chargée de lui donner vie pendant dix saisons était Sara Ramirez, qui a quitté la série ABC en 2016.

Au cours des dix saisons, la chirurgie orthopédique a affronté et surmonté diverses difficultés professionnelles et personnelles. Il a traversé deux mariages ratés, les personnes les plus importantes de sa vie ont failli mourir dans un accident de voiture, et il a perdu le père de sa fille dans cet événement.

Dans la deuxième saison de « L’anatomie de Grey« Callie a épousé George O’Malley, mais quelques mois plus tard, ils ont divorcé après une liaison. Plus tard, il est sorti avec le Dr Erica Hahn, bien que la relation n’ait pas duré longtemps non plus.

Dans le cinquième volet de la fiction créée par Shonda Rhimes, Callie a rencontré le Dr Arizona Robbins, et deux saisons plus tard, la chirurgie orthopédique est tombée enceinte de Sofia de son meilleur ami, le Dr Mark Sloan. Après l’accident où Mark et Lexie sont morts et où Arizona a perdu une jambe, Torres a été trahie par son partenaire.

QUELLES LEÇONS DE VIE CALLIE TORRES LAISSE-T-ELLE ?

Tel que rapporté par Cheat Sheet, dans le blog de «L’anatomie de Grey« , Sara Ramirez Elle a dit que la vie de Callie est radicalement différente de la sienne. «Je suis toujours très reconnaissant quand je rentre chez moi parce que ma vie ne pourrait pas être plus différente de celle de Callie Torres. C’est la grâce salvatrice dans tout cela, que ma vraie vie est tout le contraire de ce que traverse Callie. Je ne pourrais pas être plus heureux à ce sujet. Dieu merci pour ça! »

Bien qu’elle ne ressemble pas à son personnage, l’actrice de 45 ans a noté qu’elle avait appris un certain nombre de choses en jouant Callie. Le fait que son personnage fasse partie de la communauté LGBTQ a rendu Ramírez plus « courageux ».

« J’ai appris beaucoup! Comment persévérer. Comment être fort et vulnérable. C’est tellement intense à cause de ce qui se passe dans cet épisode. Elle m’a vraiment appris la valeur de la famille et cette famille n’est pas toujours définie de manière simple. La famille peut signifier beaucoup de choses différentes pour différentes personnes. Callie, qui est un personnage qui fait aussi partie de la communauté LGBTQ, m’a aussi appris beaucoup de courage face à la peur. »