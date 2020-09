La nouvelle bande-annonce commentée d’Everwild intitulée « Eternals »

Chez Xbox Game Studios, ils nous ont proposé de reprendre confiance dans les différents projets qui ont déjà été annoncés et qui sont actuellement dans les fours des équipes Microsoft. Nous savons déjà quelle variété ne nous manquera pasBien que le fait qu’aucun d’entre eux ne voie la lumière dans un laps de temps précoce est un courant d’eau froide pour de nombreux utilisateurs.

Cependant, parmi tous les projets ouverts, l’un des plus captivants est Everwild, de Rare. Ils n’ont pas encore très bien révélé quel est le but du jeu, mais nous savons qu’il y aura une sorte de lien particulier entre la faune et la flore du monde magique qu’ils développent.

Éternels Everwild

Pour aiguiser un peu notre appétit, Rare a partagé un journal de développement de jeu où ils nous montrent avec les commentaires de Louise O’Connor, la productrice exécutive du jeu, et de Ryan Stevenson, directeur artistique.

Et ce point qui ressort surtout, l’art d’Everwild. Dans la vidéo suivante, ils nous montrent un voyage à travers tout l’art conceptuel qui donne vie au projet. Jetez un coup d’œil car il n’y a pas de gaspillage.