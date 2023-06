‘Avatar 3’ et Marvel sont retardés : le troisième volet de la saga de Cameron va jusqu’en 2025 et traîne le reste des suites

A l’instant où ‘Avatar 2’ commence son règne tranquille sur Disney+ (en fait, on aurait pu penser que ce retard était connu depuis un moment, mais ils voulaient attendre la première suite pour conclure sa commercialisation), la société de production annonce ce ‘Avatar 3’ sera retardé d’un an avant d’atteindre les salles. Et avec cela, il emporte avec lui le reste des suites, qui sont retardées de trois ans chacune.

Autrement dit, ‘Avatar 3’ était prévu pour 2024 et a été ramené au 19 décembre 2025. De son côté, ‘Avatar 4’ va de 2026 au 21 décembre 2029, et ‘Avatar 5’ de 2028 au 19 décembre. Décembre 2031. Un vrai coup dur pour les nombreux fans de la franchise qui, ne l’oublions pas, se classe 1 (le premier volet) et 3 (le troisième) des films les plus rentables de l’histoire.

Mais ce n’est pas le seul produit Disney dont le calendrier est chancelant puisque « Deadpool 3 », un nouveau film « Star Wars », la version en direct de « Moana » et, bien sûr, le nouveau film Alien de Fede Álvarez, qui a enfin rendez-vous. Voici à quoi ressemble le calendrier :

Dead Pool 3 – 3 mai 2024

– 3 mai 2024 Captain America : le meilleur des mondes – 26 juillet 2024

– 26 juillet 2024 extraterrestre – 16 août 2024

– 16 août 2024 des éclairs – 20 décembre 2024

– 20 décembre 2024 Lame – 14 février 2025

– 14 février 2025 Les quatre Fantastiques- 2 mai 2025

2 mai 2025 Vaiana – 27 juin 2025

– 27 juin 2025 avatar 3 – 19 décembre 2025

– 19 décembre 2025 Avengers : la dynastie Kang – 1 mai 2026

– 1 mai 2026 Film « Star Wars » sans titre – 22 mai 2026

– 22 mai 2026 Film « Star Wars » sans titre – 18 décembre 2026

– 18 décembre 2026 Avengers : Guerres secrètes – 7 mai 2027

– 7 mai 2027 Film « Star Wars » sans titre – 17 décembre 2027

– 17 décembre 2027 avatar 4 – 21 décembre 2029

– 21 décembre 2029 avatar 5 – 19 décembre 2031

En-tête : Disney

À 45secondes.fr | Les coupes chez Disney sont radicales : au revoir au réalisateur de ‘Lightyear’ et à la société de production qui a sauvé Pixar en 1998