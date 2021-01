Les paroles de Lie Lie Lie de Joshua Bassett concernent-elles Olivia Rodrigo?

Certaines personnes sont convaincues que Joshua Bassett a écrit «Lie Lie Lie» à propos d’Olivia Rodrigo, mais quelle est la vérité?

Joshua Bassett est de retour avec un tout nouveau single, et certains fans sont certains qu’Olivia Rodrigo a inspiré ses paroles de «Lie Lie Lie».

La semaine dernière (8 janvier), High School Musical: The Musical: La série La star Olivia Rodrigo a sorti son premier single ‘Drivers License’ et c’est déjà un succès retentissant. La chanson est une ballade déchirante et les fans ont vite supposé qu’Olivia l’avait écrite à propos de sa co-star et ex Joshua Bassett. Les paroles semblent faire référence à Joshua la quittant et sortant avec Sabrina Carpenter.

Maintenant, Joshua sort sa nouvelle musique et certaines personnes pensent qu’il raconte sa version de l’histoire dans «Lie Lie Lie».

De qui parlent les paroles de «Lie Lie Lie» de Joshua Bassett?



Joshua a annoncé pour la première fois «Lie Lie Lie» le 4 janvier et les fans n’ont pas tardé à le connecter au «permis de conduire». Dans les photos teaser de la chanson, Joshua peut être vu avec une fille mystérieuse dans une voiture en utilisant une esthétique similaire à la propre vidéo d’Olivia sur le « permis de conduire ». L’œuvre présente également Joshua allongé sur une voiture et cette même voiture figure dans le teaser du clip vidéo de « Lie Lie Lie ».

Les tweets sont ensuite devenus viraux dans lesquels les gens ont comparé les deux visuels et ont suggéré que « Lie Lie Lie » devait concerner Olivia du point de vue de Joshua sur leur relation. Compte tenu des connexions visuelles, du drame de la relation rumeur et du moment de la sortie des deux chansons, il n’est pas surprenant que les gens pensent que «Lie Lie Lie» est la réponse de Joshua au «Permis de conduire».

Ce que les gens ne réalisent peut-être pas, c’est que Joshua a réalisé une démo de «Lie Lie Lie» sur Instagram en novembre 2019. Dans la première version, Joshua chante: «Je sais ce que vous dites de moi / j’espère que cela vous rend heureux / Peut ‘Ça ne semble pas me faire oublier / Oh, je sais que tu mens à travers tes dents / Je leur ai dit les mensonges que tu m’as dit / J’en ai assez cette fois. «

Hier (13 janvier), Joshua s’est rendu sur Instagram pour écrire: «J’ai écrit« Lie Lie Lie »après avoir découvert qu’un ami mentait sur moi derrière mon dos depuis longtemps. Ça craint toujours d’entendre quelqu’un que vous pensiez que vous pourrait vous faire confiance vous jetterait sous le bus quand cela leur profite. Cela nous arrive à tous et je pense que tout ce que vous pouvez faire est de rechercher des personnes qui vous édifient. «

Bien que les paroles semblent être une réponse à la chanson d’Olivia, Joshua les a écrites bien avant sa prétendue relation avec Olivia et sa déclaration implique que la chanson concerne probablement entièrement quelqu’un d’autre. De plus, Olivia n’a écrit « Permis de conduire » qu’en mai 2020, de sorte que certains fans pensent qu’il n’y a aucun moyen que « Lie Lie Lie » puisse être une réponse à Olivia.

La chanson de Joshua Bassett « Lie Lie Lie » n’a rien à voir avec Olivia ou toute cette connerie triangulaire entre Lui, Olivia Rodrigo et Sabrina Carpenter. Josh a écrit « Lie Lie Lie » en novembre 2019.

Bien sûr, il est possible que «l’ami» auquel Joshua se réfère soit Olivia et il a édité «Lie Lie Lie» pour s’appliquer à sa relation avec elle. Les gens ont déjà remarqué qu’Olivia a édité ses paroles ‘Drivers License’ de sa démo. Les références qui font allusion à Joshua quittant Olivia et sortant avec Sabrina n’apparaissent que dans la version finale.

Nous devrons attendre que Joshua en dise plus pour savoir quelle est la vérité exacte. Nous vous tiendrons au courant de toutes les mises à jour.

Joshua Bassett – ‘Lie Lie Lie’ paroles

VERSET 1

Tu t’es menti pour toi

Mentir à tout le monde

Pense seulement à toi

Chérie, c’est quoi ce bordel?

PRÉ-CHOEUR

Je sais ce que tu dis de moi

J’espère que ça te rend heureux

Je n’arrive pas à me faire oublier

Oh, je sais que tu mens à travers tes dents

Je leur ai dit les mensonges que tu m’as dit

J’en ai assez cette fois

REFRAIN

Alors tu peux mentir, mentir, mentir, mentir, mentir

Allez-y et essayez, essayez, essayez, essayez, essayez

Cela ne fonctionnera pas cette fois, heure, heure, heure, heure

Embrasse ton cul au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir

J’embrasserai ton cul au revoir

