Fortnite dévoile de nouveaux skins inspirés de LeBron James

L’équipe d’Epic Games a révélé aujourd’hui l’arrivée de l’athlète NBA exceptionnel dans son jeu de bataille royale populaire « Fortnite », introduisant une série de skins spéciaux, de nouveaux équipements et quelques surprises supplémentaires à partir du 14 juillet.

C’est sans aucun doute l’une des surprises les moins bien gardées de l’histoire de Fortnine après que le procès entre Apple et Epic Games a révélé le développement d’un skin inspiré de LeBron James, ajoutant également une fuite qui a confirmé cette nouvelle la semaine dernière, par laquelle est désormais complètement officielle : LeBron James est arrivé sur Fortnite.

Pour être plus précis, deux nouvelles tenues ont été révélées que LeBron James figurera dans le jeu, bien que les deux comporteront la pièce jointe Nike LeBron 19. La tenue « LeBron James » est, selon Epic Games, une combinaison de « la personnalité de le joueur lors de sa présence sur le terrain et avant chaque match ».

Dans le même ordre d’idées, le « King James Bundle » est inclus, qui comprend le Lion Pickaxe, « Wingspan Gilder » et le « Silencer emote ». Cette tenue et ses divers accessoires permettront également aux fans de LeBron James qui l’achèteront de les changer à travers différentes déclinaisons en or.

La deuxième tenue n’est pas surprenante car c’est l’uniforme que LeBron portera dans le cadre de la Tune Squad dans le film « Space Jam: A New Legacy », qui comprend la variante « Taco Tuesday ». Si vous ne pouvez pas choisir entre les deux, le King James Special Pack combine des tenues et des accessoires avec un écran de chargement spécial.

Actuellement, Fortnite est au milieu du chapitre 2 de sa saison 7 et il reste entièrement disponible sur toutes les plateformes de jeu. La version IOS a subi un problème suite à des événements déclenchés intentionnellement par Epic Games qui ont conduit à sa suppression de l’App Store.