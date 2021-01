Star Wars: la série Ahsoka remplace-t-elle une suite de Star Wars Rebels? Premières rumeurs sur l’histoire

L’ancien padawan Ahsoka Tano de la série animée « Star Wars » Clone Wars et Rebelles est rapidement devenu un favori de la foule. Donc, la joie des fans était grande quand le Le personnage a enfin pris vie et une partie importante de la dernière saison 2 de la série à succès The Mandalorian a pris.

Il a longtemps été perplexe de savoir si Ahsoka pourrait ne pas obtenir sa propre production. Il y a quelques semaines, la confirmation officielle est venue de Lucasfilm: Il y aura une série « Ahsoka » – à nouveau avec Rosario Dawson comme l’héroïne courageuse et Jedi dans la lutte contre l’Empire.

Détails de la première histoire: ce qui est certain et à quoi peut-on s’attendre

Le studio et les deux s’accrochent à l’intrigue de la série « Ahsoka » Créateurs de séries Jon Favreau et Dave Filoniqui développent déjà ensemble « The Mandalorian », mais qui sont encore assez couverts. La seule chose qui est certaine à ce jour est que ce sera un spin-off de «The Mandalorian» et qu’il suivra leur dernière apparition.

Il est concevable que ce soit tout à fait un Retrouvailles avec des personnages importants de la série comme Katee Sackhoff comme Bo-Katan va donner. Mais un lien avec les événements de « Star Wars Rebels » est très probable: Ahsoka va avec Sabine Wren à la recherche de Ezra Bridger, qui dans la finale de la série d’animation avec Grand amiral Thrawn disparaît dans l’hyperespace. Il devrait donc y avoir une autre rencontre avec l’adversaire.

Cependant, la prudence est de mise, car jusqu’à présent, toutes les informations sont de pure spéculation, rien n’a été officiellement confirmé!

La série Ahsoka deviendra-t-elle une suite de Rebels?

Cela dit, cela n’empêche pas de nombreux fans de Star Wars de créer le leur Réflexions et idées pour la série Ahsoka annoncer sur Internet. Entre-temps, une discussion animée s’est développée sur Internet et représente une nouvelle tendance dans les médias sociaux.

Il y a beaucoup de critiquesque la nouvelle série sera très probablement une suite de « Star Wars Rebels » – au lieu d’innover. Une série de suites animées était initialement prévue, qui a maintenant été abandonnée au profit de la série en direct « Ahsoka » – que tous les fans de la saga n’aiment pas. Peut-être que les créateurs de séries Jon Favreau et Dave Filoni suivent la discussion et en tirent leurs propres idées.

Un début précoce de la nouvelle série est plutôt improbable. Il y en a déjà un pour la fin de cette année 3e saison de The Mandalorian ainsi qu’une Série Boba Fett sur Disney + annoncé. En conséquence, une publication du Série «Ahsoka» en 2022 au plus tôt être.

Réactions des fans aux rumeurs de la série Ahsoka sur Disney +

