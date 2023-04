The Walking Dead: Dead City taquine Maggie et Negan faisant équipe dans de nouvelles images

Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan reviendront en tant que Maggie et Negan dans leur propre série, un nouveau spin-off de Les morts-vivants. Ville morte réunira les personnages légendaires pour une aventure qui mettra à l’épreuve tout ce qu’ils ont appris en tant que survivants au milieu d’une apocalypse zombie.





Même s’il reste encore quelques mois avant la première du nouveau spectacle, AMC anticipe le projet dans l’univers walker avec de nouvelles images de Ville mortequi nous montrent les protagonistes et une horde de zombies prêts à attaquer :

Dans la série, des années se sont écoulées depuis la dernière fois que nous avons vu Maggie et Negan, et maintenant ils doivent former une alliance ténue pour accomplir une mission dangereuse. Les deux se rendent sur l’île de Manhattan, qui, isolée depuis le début de l’apocalypse des marcheurs, a développé ses propres menaces uniques.

Ensemble, ils devront tenter de sauver le fils de Maggie, Herschel (Logan Kim), qui a été kidnappé par un dangereux criminel connu sous le nom de Croate, joué par Željko Ivanek. Ils sont tous rejoints par Gaius Charles, Jonathan Higginbotham, Mahina Napoleon et Karina Ortiz.





L’avenir de The Walking Dead

AMC

Au-delà Ville mortela franchise se prépare pour le lancement de plusieurs autres spin-offs qui suivront les aventures de certains des personnages les plus populaires de la série originale.

Norman Reedus reviendra dans son émission en tant que Daryl Dixon, qui s’échoue sur la côte française et a du mal à reconstituer comment il y est arrivé et pourquoi. La série suit son voyage à travers une France brisée mais résiliente alors qu’il espère retrouver le chemin du retour. Cependant, alors qu’il revient, les liens qu’il forme en cours de route compliquent son plan ultime.

Enfin, après avoir annulé le film centré sur Rick, le personnage d’Andrew Lincoln reviendra aux côtés de Michonne de Danai Gurira dans une mini-série qui suivra leurs histoires dans un nouveau chapitre de leur vie.

Entre-temps, Craindre le mort-vivant, le premier spin-off de la franchise, s’achèvera cette année après sept saisons. Les nouveaux épisodes seront diffusés en mai.

The Walking Dead: Dead Cityy premières sur AMC le 18 juin.