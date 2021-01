«Vive la Renaulution»! Tout ce qui va changer dans le groupe Renault d’ici 2025

Il s’appelle «Renaulution» et c’est le nouveau plan stratégique du groupe Renault qui vise à réorienter la stratégie du groupe vers la rentabilité plutôt que vers la part de marché ou le volume de ventes absolu.

Le plan est divisé en trois phases appelées Résurrection, Renouveau et Révolution:

Résurrection – se concentre sur la récupération des marges bénéficiaires et la création de liquidités, jusqu’en 2023;

– se concentre sur la récupération des marges bénéficiaires et la création de liquidités, jusqu’en 2023; Rénovation – fait suite au précédent et vise à apporter «le renouvellement et l’enrichissement des gammes qui contribuent à la rentabilité des marques»;

– fait suite au précédent et vise à apporter «le renouvellement et l’enrichissement des gammes qui contribuent à la rentabilité des marques»; Révolution – démarre en 2025 et vise à transformer le modèle économique du Groupe en le faisant migrer vers la technologie, l’énergie et la mobilité.

Le plan de Renaulution consiste à guider l’ensemble de l’entreprise de volume vers la création de valeur. Plus qu’une reprise, c’est une transformation profonde de notre modèle d’entreprise. Luca de Meo, PDG du groupe Renault

Concentrer? Les bénéfices

Axé sur la restauration de la compétitivité du groupe Renault, le plan de Renaulution concentre les efforts du groupe sur la création de valeur.

Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie simplement que la performance ne sera plus mesurée sur la base des parts de marché ou du volume des ventes, mais plutôt sur la base de la rentabilité, de la génération de liquidité et de l’efficacité des investissements.

Les actualités ne manqueront pas

Maintenant, compte tenu du fait qu’un constructeur automobile vit de… produisant et vendant des voitures, il va sans dire qu’une grande partie de ce plan dépend du lancement de nouveaux modèles.

Ainsi, d’ici 2025, les marques qui composent le groupe Renault lanceront, pas moins, pas moins de 24 nouveaux modèles. Parmi ceux-ci, la moitié appartiendra aux segments C et D et au moins 10 d’entre eux seront 100% électriques.

Mais il y a plus. Il est nécessaire de réduire les coûts – comme annoncé dans un autre plan spécifique à cet effet. Pour ce faire, le Groupe Renault prévoit de réduire le nombre de plates-formes de six à trois (80% des volumes du Groupe reposent sur trois plates-formes de l’Alliance) et de groupes motopropulseurs (de huit à quatre familles).

De plus, tous les modèles à lancer et utilisant des plateformes existantes arriveront sur le marché dans moins de trois ans et la capacité industrielle du groupe sera réduite de quatre millions d’unités (en 2019) à 3,1 millions d’unités en 2025.

Le groupe Renault entend également se concentrer sur les marchés aux marges bénéficiaires les plus élevées et imposer une stricte discipline des coûts, en réduisant les coûts fixes de 2,5 milliards d’euros d’ici 2023 et de 3 milliards d’euros d’ici 2025.

Enfin, le plan de Renaulution prévoit également une réduction des investissements et des dépenses dans le domaine de la recherche et développement, de 10% du chiffre d’affaires à moins de 8% en 2025.

Nous avons établi des bases saines et saines, rationalisé nos opérations, en commençant par l’ingénierie, ajusté la dimension là où c’était nécessaire et réaffecté des ressources vers des produits et des technologies à fort potentiel. Cette amélioration de l’efficacité nourrira notre future gamme de produits: technologiques, électrifiés et compétitifs. Luca de Meo, PDG du groupe Renault

Comment restaurer la compétitivité?

Pour restaurer la compétitivité du Groupe Renault, le plan présenté aujourd’hui commence par transférer le fardeau de la gestion de sa propre rentabilité à chaque marque. En même temps, il place l’ingénierie au premier plan, attribuant la responsabilité de domaines tels que la compétitivité, les coûts et les délais de mise sur le marché.

Enfin, en matière de restauration de la compétitivité, le Groupe Renault souhaite:

améliorer l’efficacité de l’ingénierie et de la production dans le but de réduire les coûts fixes et d’améliorer les coûts variables à l’échelle mondiale;

tirer parti des atouts industriels actuels du Groupe et de son leadership dans le véhicule électrique sur le continent européen;

profiter de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi pour augmenter sa capacité de développement de produits, d’activités et de technologies;

accélérer les services de mobilité, les services d’énergie et de données;

améliorer la rentabilité grâce à quatre unités commerciales différentes. Celles-ci seront «basées sur les marques, responsables de leurs activités, et centrées sur les clients et les marchés sur lesquels elles opèrent».

Avec ce plan, le Groupe Renault entend assurer une rentabilité durable tout en visant à remplir son engagement d’atteindre la neutralité carbone en Europe à l’horizon 2050.

À propos de ce plan, Luca de Meo, PDG du groupe Renault, a déclaré: «Nous passerons d’un constructeur automobile utilisant la technologie à une société technologique utilisant des voitures, dont au moins 20% des revenus, d’ici 2030, proviendront services, données et commerce de l’énergie ».