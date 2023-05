Les parcs Disney ont maintenant des artistes Ariel en direct qui rencontrent des fans

La nouvelle version de Disney La petite Sirène s’est déjà avéré être un énorme succès lors de sa sortie, faisant ses débuts avec des chiffres de box-office vertigineux et des scores d’audience très élevés. Les fans ont largement adoré la version d’Ariel de Halle Bailey, qui réinvente la sirène aux cheveux roux du film d’animation original en live-action. Avec le film et son succès établissant fermement Ariel de Bailey comme la nouvelle princesse Disney, les fans ont maintenant la chance de rencontrer cette incarnation d’Ariel dans les parcs Disney. Un tweet partagé par Scott Gustin de Nextar révèle un aperçu de l’un des nouveaux artistes d’Ariel rencontrant des fans lors d’un Petite Sirène-lieu à thème.

« A partir d’aujourd’hui, Ariel de l’histoire en direct La petite Sirène fera des apparitions spéciales à Walt Disney World Resort, Disneyland Resort et Disneyland Paris », a déclaré Gustin.

Il y a encore des artistes dans les parcs Disney qui représentent également l’Ariel original, alors Disney offre aux fans la chance de rencontrer une – ou les deux – incarnations de la sirène. Avoir des artistes apparaissant dans les parcs déguisés en princesses Disney et d’autres personnages de la maison de la souris n’est pas rare, bien qu’il soit remarquable de voir que la nouvelle version d’Ariel est disponible pour se rencontrer aux côtés de l’original, car l’importance du casting de Bailey a été particulièrement significatif pour les enfants de couleur, comme on le voit dans les clips viraux sur Internet montrant leurs réactions au film.

Les fans pourraient rencontrer la « vraie » Ariel du film dans les parcs Disney

En mars, il y avait aussi une publication en ligne qui est devenue virale après que Bailey elle-même a été vue en train d’errer sur le terrain de Disney World. Bien qu’elle ne soit pas habillée en personnage, une jeune fan a reconnu Bailey dans les bandes-annonces pour La petite Sirène et était ravi de la voir. Les images de la réunion sont devenues virales, montrant la fille accrochée fermement à Bailey. Quelqu’un hors caméra informe Bailey que son Ariel est la princesse Disney préférée de la fille.

« Ce fut un si beau moment pour moi de pouvoir voir les réactions des bébés », a déclaré Bailey à propos des réactions des fans à son casting dans une nouvelle interview avec Divertissement ce soir. « Cela me rend juste émotionnellement submergé, honnêtement. Et je pleure dès que je les regarde. Parce que je pense à la petite fille qui est toujours en moi, honnêtement, et ça guérit cette fille à l’intérieur de moi. Et les regarder se sentir comme si elles avoir une représentation et quelqu’un vers qui se tourner, savoir qu’ils méritent aussi d’être dans ces endroits, c’est tellement important. »

La petite Sirène a été réalisé par Rob Marshall et écrit par David Magee. Avec Halle Bailey dans Ariel, le film met en vedette Jonah Hauer-King dans Eric, Javier Bardem dans King Triton, Melissa McCarthy dans Ursula, Jacob Tremblay dans Flounder, Awkwafina dans Scuttle et Daveed Diggs dans Sebastian.

Vous pouvez maintenant regarder La petite Sirène alors que le remake en direct joue dans les salles de cinéma partout.