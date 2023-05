Captain America 4 aurait ajouté Rosa Salazar dans un rôle important

Après plusieurs rôles importants et prouvé ses talents d’actrice à plusieurs reprises, Rosa Salazar s’apprête à faire un grand bond dans sa carrière aux mains de Marvel Studios. Après des jours de rumeurs, il semblerait que l’arrivée de l’actrice dans le MCU soit déjà une réalité, et elle le fera dans Captain America : nouvel ordre mondial.





Le film, qui marquera les débuts officiels de Sam Wilson d’Anthony Mackie en tant que nouveau Captain America après les événements de Faucon et le soldat de l’hivera commencé à tourner très récemment et divers détails liés à l’intrigue et aux personnages ont commencé à être révélés.

Parmi ces informations figure la présence de la Serpent Society, un groupe de super-vilains que le héros principal et ses alliés devront affronter dans cette nouvelle aventure. Et c’est justement au sein de ce groupe que Salazar trouve son nouveau rôle. Selon le site Murphy’s Multiverse, l’actrice incarnera Diamondback, un membre du groupe maléfique.

Le personnage a été introduit en 1985 Capitaine Amérique #310 dans le cadre de la Serpent Society, bien qu’elle développe finalement une relation avec le héros titulaire et finit par quitter le groupe pour finalement devenir un agent du SHIELD, quelque chose qui serait certainement un destin intéressant pour le personnage de la franchise actuelle, en particulier avec un actrice de carrière montante comme Salazar derrière elle.

En plus de Mackie, le casting de Captain America : nouvel ordre mondial est dirigé par Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Liv Tyler, Shira Haas, Xosha Roquemore et Julia Louis-Dreyfous, Harrison Ford prenant la place de feu William Hurt en tant que général Thaddeus « Thunderbolt » Ross.





Qui est Rosa Salazar ?

Rosa Salazar n’est pas un nom étrange pour les fans de pop culture et de grandes franchises. Récemment, l’actrice s’est fait remarquer en incarnant le populaire cyborg créé par Yukito Kishiro dans Robert Rodriguez. Alita : ange de combatqui a réussi à conquérir complètement les fans du manga cyberpunk, qui attendent toujours une suite.

Avant cela, Salazar avait un rôle majeur dans le Coureur de labyrinthe saga, faisant ses débuts dans Les essais de brûlure comme Brenda. Mais elle avait déjà fait son chemin dans le monde des adaptations de romans pour jeunes adultes avec un rôle dans La série Divergente : Insurgé.

En 2018, elle faisait partie du film à succès de Netflix Boîte à oiseaux dirigé par Sandra Bullock, et un an plus tard, elle jouerait dans la série animée acclamée d’Amazon Prime Video Défaitoù elle met vraiment à profit ses talents dramatiques.

En 2021, elle revient sur le petit écran, toujours avec Netflix dans Nouvelle saveur de cerise, basé sur le roman du même nom de Todd Grimson. Bien qu’elle n’ait pas une longue liste de titres et qu’elle ait principalement de petits rôles, il ne fait aucun doute que son avenir est prometteur et rejoindre le MCU la mettra certainement sous les projecteurs bien mérités.

Captain America : nouvel ordre mondial devrait actuellement sortir en salles en mai 2024.